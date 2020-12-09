https://ria.ru/20201209/khampel-1588390439.html

Армин-Паулюс Хампель: ФРГ нельзя прогнуться под США по "Северному потоку"

Армин-Паулюс Хампель: ФРГ нельзя прогнуться под США по "Северному потоку"

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:00

2020-12-09T14:00

2020-12-09T14:06

армин-паулюс хампель

россия

северный поток — 2

германия

сша

интервью

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Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по международной политике, член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о том, зачем делегация его партии приезжала в Москву, что в ней думают о перспективах завершения строительства газопровода "Северный поток 2", и как Берлин должен вести себя в диалоге по этому вопросу с США, а также о том, как наладить отношения ФРГ и России, и что он думает о предстоящих выборах в германский парламент.– Какие ожидания у АдГ относительно предстоящих выборов в Германии?– Я считаю, что АдГ, с одной стороны, не только смогла войти в парламенты 16 земель, в Европейский парламент, а также в Бундестаг, где она представлена на протяжении уже многих лет, но она также нашла свой электорат. И опросные институты сообщают нам, что у нас 7-8% постоянных избирателей, это очень много.Вы знаете, что наша партия на прошлых федеральных выборах (в 2017 году – ред.) набрала 12,6%. И я уверен в том, что мы такой результат сохраним. Хотелось бы, конечно, больше, и, возможно, так и произойдет при определенных обстоятельствах. В настоящее время немцы не согласны с мерами федерального правительства и руководства земель, введенными на фоне коронавируса. Люди уже устали. И мы относимся к критикам этих мер.Мы убеждены, что если речь идет действительно о пандемии, то в таком случае федеральное правительство действовало неправильно, тогда было бы разумным еще весной обеспечить особой защитой людей, входящих в группы риска, обозначенными всеми экспертами. Около 85% инфицированных коронавирусом людей переносят его как легкий грипп, у оставшихся 15% иная ситуация, к этим 15% принадлежат пожилые люди и те, кто ранее имел заболевания. И мы с самого начала предлагали, чтобы эта группа риска была обеспечена особой защитой, чтобы благодаря этому избежать тотального локдауна для экономики и общества. Это актуально и сегодня.На наш взгляд, меры федерального правительства избыточны и, самое главное, они не достигают цели, не предотвращают катастрофы, которой и является пандемия, они не защищают от угрозы пандемии. Прежде всего, необходимо было бы защищать группы риска. Но в действительности было не так. На наш взгляд, сегодня необходимо защитить эту группу, а затем посмотреть, имеет ли это эффект – получилось ли резко снизить количество зараженных.Федеральное правительство действует иначе, оно приостановило большую часть общественной жизни, понесло экономические потери, которые оцениваются сотнями миллиардов евро. Если к весне следующего года люди перестанут воспринимать эти меры и поймут, что правительство выбрало неправильный путь, тогда, конечно, эта ситуация прибавит голосов АдГ. Ведь мы с самого начала настаивали на другом, более приемлемом пути.– Ожидаете ли вы также, что АдГ сохранит статус самой большой оппозиционной партии в Германии?– По крайней мере, мы претендуем на это. Мы видим себя единственной реальной оппозиционной партией в немецком Бундестаге. Другие партии, в сущности, заключили соглашение, они не только хотят оставаться в Бундестаге, но и не хотят делиться своей властью. И уж точно – не с новоприбывшей партией, как АдГ.– Какие контакты в ближайшем будущем запланированы у представителей вашей партии с российской стороной? Планирует ли партия встречу с руководством нашей страны?– Мы бы охотно встретились с вашим президентом и с радостью пообщались бы с ним. Но мы – маленькая оппозиционная партия в Бундестаге. Я не знаю, найдет ли российский президент для нас время. Если найдет, будем этому очень рады. Думаю, в действительности у нас очень много тем, по которым мы могли бы обменяться мнениями. Среди них те, которые мы во вторник обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А также, возможно, мы предложили бы новую главу в истории германо-российских отношений, считаем это крайне необходимым.С другой стороны, мы хотели бы также сконцентрироваться на экономических темах: санкции против России наносят вред не только российской экономике, но и германской. Так, например, в Саксонии, откуда родом мой коллега Тино Крупалла (сопредседатель "Альтернативы для Германии" – ред.), пострадала вся промышленность. Насколько я знаю, потери германской экономики из-за этих санкций за прошедшие годы составили около 120 миллиардов евро. Думаю, вскоре эта цифра перешагнет показатель в 200 миллиардов. Особенный ущерб это наносит немецкому среднему классу. И все это в скором времени можно закончить, к этому призывает АдГ с самого начала – к отмене санкций. Введение санкций редко к чему-либо приводило в истории, скорее, вообще никогда. Нам следует искать путь взаимопонимания, а не конфронтации.Мы хотим также встретиться с представителями торговых палат, хотели бы получить пояснения по ситуации с санкциями с германской и российской стороны. Мы прибыли сюда, чтобы изучить все, хотим разобраться в ситуации в России. Мы хотим изучить возможности, в которых мы снова придем к общему мнению. И, конечно же, как оппозиционная партия мы хотели бы привезти с собой в Германию аргументы, которые бы представили в Бундестаге, оказав тем самым определенное давление на федеральное правительство – с тем, чтобы показать, что существуют альтернативы, есть возможности для компромисса, которые позволят вскоре вернуться к нормальным германо-российским отношениям. Для этого необходимо, прежде всего, доверие, которое мы, к сожалению, потеряли.– Как вы считаете, может ли Германия отказаться от завершения "Северного потока 2" под давлением США?– Фракция АдГ в Бундестаге Германии приняла стратегический документ под девизом "Настоящая политика в интересах Германии". Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока 2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии – этот газ дороже. Проект "Северный поток 2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением. Американский президент Дональд Трамп против этого проекта, но ведь он предприниматель. С ним и надо вести переговоры как с предпринимателем.Я убежден, что мы найдем решение. В качестве примера: если бы Германия соответствовала тем критериям в 2%, то есть если бы она 2% своего внутреннего валового продукта выделяла на оборону, как того требуют американские партнеры, тогда был бы маневр для переговоров, чтобы и американцы согласились с "Северным потоком 2".В споре с американцами нужно пытаться все прояснить, так работает реальная политика. Нужно противопоставлять свои интересы интересам других, но нужно и отстаивать их, исходя из интересов Германии. Проект также и в интересах России, он выгоден нам обоим. "Северный поток 2" обеспечивает нас важным источником энергии, в котором мы нуждаемся, независимо от третьих стран, которые могут перекрыть трубопровод в некоторых случаях, как уже случалось в прошлом.– Верите ли вы в успешное завершение проекта?– Я требую от федерального правительства, чтобы оно сделало все для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо. Этого не нужно бояться.– На ваш взгляд, что может поспособствовать улучшению двусторонних отношений между Германией и Россией?– Я думаю, что доверительные отношения между немецким правительством и президентом Путиным и его администрацией в последние месяцы и недели омрачились. И я считаю, что самая важная задача – чтобы это доверие вновь вернулось. Германия всегда считала себя брокером, посредником между Востоком и Западом. Эта роль хорошо ей подходит. У нас не только хорошие отношения с Россией, но и понимание России, чего, возможно, по большей части, у других западноевропейских стран нет. Таким образом, у Германии роль посредника предопределена, и она должна помнить о своих интересах. Наши интересы заключаются не только в экономических сферах, но также и во взаимопонимании с Россией. Если кратко: Россия обладает огромными ресурсами, а у Германии есть ноу-хау. У нас так много общего, над этим общим и нужно работать. Но что важнее – мы должны вновь создать основу для доверия. Доверие для любой беседы на уровне государств, правительств и людей является самым важным.– Можете еще пару слов сказать по ситуации вокруг российского блогера Навального?– Я уже сказал об этом в Бундестаге: за каких сумасшедших принимают у нас русских, если считают, что российское правительство при помощи оружия массового уничтожения убивает блогера, который не согласен был с позицией российских властей. А затем все это же правительство отправляет его самолетом в Германию, чтобы мы смогли собрать все доказательства. А вскоре и найти это вещество – "Новичок". Это же абсурдная история. Мне очень любопытно узнать, как все обстояло на самом деле, какова же правда.– Как вы считаете, должен ли Берлин предоставить России всю информацию по его делу?– Германская сторона постоянно заявляет, что Россия не возбудила следствия. В Германии действительно есть так называемое "предварительное расследование", его может начать прокурор, и если у него достаточно доказательств, тогда он может начать официальное расследование. Я слышал, что в России это несколько иначе – что предварительное расследование и является официальным. Русские начали предварительное расследование – они направили несколько запросов в Германию, чтобы получить данные от немцев. И я совершенно не понимаю, почему нам нельзя отправить эти данные российской стороне. Я знаю, что у наших правоохранителей, у нашего Федерального управления уголовной полиции и его российских коллег очень хорошее сотрудничество, немецкая сторона хвалила российских экспертов в этой сфере. Так почему бы не обменяться информацией по этому делу? Я не вижу причин, почему германское правительство этого не делает, это позволило бы прояснить факты. Крайне важно, чтобы это было расследовано, а российская сторона может начать расследование, если она получит данные, которые есть у Германии. Ведь господин Навальный достаточно оперативно был отправлен в Германию, и у российской стороны после этого не было возможности продолжать сбор данных.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/merkel-1588385066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/germaniya-1586232248.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/otnosheniya-1588271428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/sevpotok-1588215268.html

https://ria.ru/20200111/1563252091.html

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германия

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армин-паулюс хампель, россия, северный поток — 2, германия, сша, интервью