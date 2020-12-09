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Минсельхоз РФ готовит меры поддержки экспорта АПК
Минсельхоз РФ готовит меры поддержки экспорта АПК
Минсельхоз России с 2021 года запустит новые меры поддержки для развития экспорта продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:39
2020-12-09T20:39
2020-12-09T20:39
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
сергей левин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минсельхоз России с 2021 года запустит новые меры поддержки для развития экспорта продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении министерства."Минсельхозом России разработаны новые механизмы поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", которые позволят диверсифицировать экспорт", - приводятся в сообщении высказывания замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на пленарной дискуссии форума "Сделано в России" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эти меры, которые планируется запустить с 2021 года, предполагают возмещение части затрат на создание и модернизацию предприятий, реализующих инвестпроекты по глубокой переработке зерна, масличных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков. Кроме того, они также направлены на компенсацию части затрат при приобретении высокотехнологичного оборудования для перерабатывающих предприятий.Ключевой экспортной позицией отечественного АПК является зерно: в пресс-релизе отмечается, что Россия входит в число лидеров на мировом рынке по поставкам пшеницы."Экспорт зерна – это наше неоспоримое конкурентное преимущество. В настоящее время зерно – это продукт высоких технологий и значительного труда, в том числе, в области селекции и применения современного оборудования. Те меры государственной поддержки, которые мы запускаем, направлены на предприятия, занимающиеся, в том числе, глубокой переработкой зерновых. Это точечное стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью у нас в стране", – заявил замминистра.Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, сергей левин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минсельхоз
России с 2021 года запустит новые меры поддержки для развития экспорта продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхозом России разработаны новые механизмы поддержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", которые позволят диверсифицировать экспорт", - приводятся в сообщении высказывания замминистра сельского хозяйства Сергея Левина
на пленарной дискуссии форума "Сделано в России" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Эти меры, которые планируется запустить с 2021 года, предполагают возмещение части затрат на создание и модернизацию предприятий, реализующих инвестпроекты по глубокой переработке зерна, масличных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков. Кроме того, они также направлены на компенсацию части затрат при приобретении высокотехнологичного оборудования для перерабатывающих предприятий.
Ключевой экспортной позицией отечественного АПК является зерно: в пресс-релизе отмечается, что Россия входит в число лидеров на мировом рынке по поставкам пшеницы.
"Экспорт зерна – это наше неоспоримое конкурентное преимущество. В настоящее время зерно – это продукт высоких технологий и значительного труда, в том числе, в области селекции и применения современного оборудования. Те меры государственной поддержки, которые мы запускаем, направлены на предприятия, занимающиеся, в том числе, глубокой переработкой зерновых. Это точечное стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью у нас в стране", – заявил замминистра.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.