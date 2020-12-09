https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588402457.html

В Петербурге разработают дополнительные меры поддержки для ресторанов

В Петербурге разработают дополнительные меры поддержки для ресторанов

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за приостановки работы общепита в Новый... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:27

2020-12-09T13:27

2020-12-09T13:27

распространение нового коронавируса

евгений елин

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за приостановки работы общепита в Новый год, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html

https://ria.ru/20201209/ekonomika-1588357349.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений елин, санкт-петербург