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https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588402457.html
В Петербурге разработают дополнительные меры поддержки для ресторанов
В Петербурге разработают дополнительные меры поддержки для ресторанов
Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за приостановки работы общепита в Новый... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:27
2020-12-09T13:27
распространение нового коронавируса
евгений елин
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за приостановки работы общепита в Новый год, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений елин, санкт-петербург

В Петербурге разработают дополнительные меры поддержки для ресторанов

13:27 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге
Закрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за приостановки работы общепита в Новый год, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.
"У нас в рамках первой волны разработаны достаточно широкие пакеты мер поддержки и на региональном уровне, и на федеральном. Мы сейчас обсуждаем дополнительные меры поддержки, потому что сейчас эти часы закрытия еще не наступили. У нас есть время, и мы решения собираемся принимать", - сказал Ситов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, учитывают ли власти Петербурга, что многие люди могут остаться без работы из-за решения о приостановке работы общепита в Новый год.
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Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
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Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ЕлинСанкт-Петербург
 
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