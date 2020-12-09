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Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики
Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T04:18
2020-12-09T04:18
вашингтон
чак шумер
нэнси пелоси
министерство финансов сша
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента Дональда Трампа по стимулированию экономики.Ранее минфин США предложил конгрессу потратить на пакет мер поддержки 916 миллиардов долларов."Не следует позволять предложению президента помешать продолжающимся двухсторонним переговорам в конгрессе", - добавили Пелоси и Шумер.Торг о том, сколько средств следует выделить на поддержку экономики, безуспешно продолжается в конгрессе с августа. Ранее конгресс выделил на поддержку экономики более 3 триллионов долларов на фоне беспрецедентной эпидемии коронавируса.
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вашингтон, чак шумер, нэнси пелоси, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире

Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики

04:18 09.12.2020
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента Дональда Трампа по стимулированию экономики.
Ранее минфин США предложил конгрессу потратить на пакет мер поддержки 916 миллиардов долларов.
"Предложение президента начинается с того, чтобы срезать выплаты по безработице, которые обсуждают обе партии палаты представителей и сената, со 180 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. Это неприемлемо", - говорится в заявлении Пелоси и Шумера.
"Не следует позволять предложению президента помешать продолжающимся двухсторонним переговорам в конгрессе", - добавили Пелоси и Шумер.
Торг о том, сколько средств следует выделить на поддержку экономики, безуспешно продолжается в конгрессе с августа. Ранее конгресс выделил на поддержку экономики более 3 триллионов долларов на фоне беспрецедентной эпидемии коронавируса.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции относительно своего переизбрания на пост - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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ВашингтонЧак ШумерНэнси ПелосиМинистерство финансов СШАДональд ТрампСШАВ мире
 
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