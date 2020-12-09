https://ria.ru/20201209/plan-1588323507.html

Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики

Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T04:18

2020-12-09T04:18

2020-12-09T04:18

вашингтон

чак шумер

нэнси пелоси

министерство финансов сша

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента Дональда Трампа по стимулированию экономики.Ранее минфин США предложил конгрессу потратить на пакет мер поддержки 916 миллиардов долларов."Не следует позволять предложению президента помешать продолжающимся двухсторонним переговорам в конгрессе", - добавили Пелоси и Шумер.Торг о том, сколько средств следует выделить на поддержку экономики, безуспешно продолжается в конгрессе с августа. Ранее конгресс выделил на поддержку экономики более 3 триллионов долларов на фоне беспрецедентной эпидемии коронавируса.

https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html

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вашингтон, чак шумер, нэнси пелоси, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире