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Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики
Демократы раскритиковали план Трампа по стимулированию экономики
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T04:18
2020-12-09T04:18
2020-12-09T04:18
вашингтон
чак шумер
нэнси пелоси
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер назвали неприемлемыми некоторые детали предложения президента Дональда Трампа по стимулированию экономики.Ранее минфин США предложил конгрессу потратить на пакет мер поддержки 916 миллиардов долларов."Не следует позволять предложению президента помешать продолжающимся двухсторонним переговорам в конгрессе", - добавили Пелоси и Шумер.Торг о том, сколько средств следует выделить на поддержку экономики, безуспешно продолжается в конгрессе с августа. Ранее конгресс выделил на поддержку экономики более 3 триллионов долларов на фоне беспрецедентной эпидемии коронавируса.
https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html
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вашингтон, чак шумер, нэнси пелоси, министерство финансов сша, дональд трамп, сша, в мире