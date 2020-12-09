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https://ria.ru/20201209/peterburg-1588399135.html
В Кремле прокомментировали барное "движение сопротивления" в Петербурге
В Кремле прокомментировали барное "движение сопротивления" в Петербурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ресторанное "движение сопротивления" в Петербурге, где сотни кафе и баров отказываются... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:16
2020-12-09T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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дмитрий песков
александр беглов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ресторанное "движение сопротивления" в Петербурге, где сотни кафе и баров отказываются выполнять требования об ограничении работы в новогодние праздники.Он напомнил, что решения по противоэпидемиологическим мерам — прерогатива региональных властей и Кремль не может в это вмешиваться.При этом, отметил Песков, ресторанный и туристический бизнес и в России, и во многих других странах несет огромные потери."Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен", — добавил он.Будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе, зависит от региональных властей, подчеркнул Песков."Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей", — заключил он.За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3761 случай COVID-19, а общее число заразившихся превысило 155 тысяч. Почти шесть тысяч человек из них умерли. По словам губернатора Александра Беглова, от полного локдауна город отделяет "совсем немного".На этом фоне власти города с 30 декабря по 3 января полностью закрывают заведения общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Несколько сотен кафе и баров уже отказались выполнять эти требования и создали так называемую "карту сопротивления", где указаны заведения, продолжающие работать в обычном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/restoran-1588397882.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Кремле прокомментировали барное "движение сопротивления" в Петербурге

13:16 09.12.2020 (обновлено: 13:57 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевПосетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Посетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ресторанное "движение сопротивления" в Петербурге, где сотни кафе и баров отказываются выполнять требования об ограничении работы в новогодние праздники.
Он напомнил, что решения по противоэпидемиологическим мерам — прерогатива региональных властей и Кремль не может в это вмешиваться.

"Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения — это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности", — сказал пресс-секретарь.

При этом, отметил Песков, ресторанный и туристический бизнес и в России, и во многих других странах несет огромные потери.
"Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен", — добавил он.
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Будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе, зависит от региональных властей, подчеркнул Песков.
"Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей", — заключил он.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3761 случай COVID-19, а общее число заразившихся превысило 155 тысяч. Почти шесть тысяч человек из них умерли. По словам губернатора Александра Беглова, от полного локдауна город отделяет "совсем немного".
На этом фоне власти города с 30 декабря по 3 января полностью закрывают заведения общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Несколько сотен кафе и баров уже отказались выполнять эти требования и создали так называемую "карту сопротивления", где указаны заведения, продолжающие работать в обычном режиме.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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