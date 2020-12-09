https://ria.ru/20201209/peterburg-1588334103.html
Силовики провели рейд по заведениям общепита в центре Петербурга
Силовики провели рейд по заведениям общепита в центре Петербурга
Сотрудники СК, полиции и Росгвардии совместно с Роспотребнадзором провели рейд по заведениям общепита в центре Санкт-Петербурга, в результате которого на трех... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:04
2020-12-09T09:04
2020-12-09T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники СК, полиции и Росгвардии совместно с Роспотребнадзором провели рейд по заведениям общепита в центре Санкт-Петербурга, в результате которого на трех предприятиях выявили нарушения мер в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба СК России.По данным пресс-службы, в ходе рейда в ночь с 8 на 9 декабря на трех предприятиях общественного питания Центрального района были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции."В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия", — сказано в сообщении.В число заведений общепита, которые силовики проверили в рамках ночного рейда, вошли и несколько баров, чьи адреса есть на "карте сопротивления", сообщила РИА Новости представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ), чьи специалисты также участвовали в рейде.Представитель ККИ не уточнила названия этих баров.Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/peterburg-1588300071.html
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Проверочный рейд по заведениям в центре Петербурга
Проверочный рейд по заведениям в центре Петербурга
2020-12-09T09:04
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости.
Сотрудники СК, полиции и Росгвардии
совместно с Роспотребнадзором
провели рейд по заведениям общепита в центре Санкт-Петербурга
, в результате которого на трех предприятиях выявили нарушения мер в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба СК России.
"В Санкт-Петербурге проводятся проверочные мероприятия, направленные на недопущение массового заражения граждан в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе рейда в ночь с 8 на 9 декабря на трех предприятиях общественного питания Центрального района были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия", — сказано в сообщении.
В число заведений общепита, которые силовики проверили в рамках ночного рейда, вошли и несколько баров, чьи адреса есть на "карте сопротивления", сообщила РИА Новости представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ), чьи специалисты также участвовали в рейде.
"Среди заведений, проверенных в ходе этого рейда, оказалось несколько баров на улице Рубинштейна в Центральном районе, которые обозначены на "карте сопротивления". При этом нельзя сказать, что рейд был направлен именно на них", — рассказала собеседница агентства.
Представитель ККИ не уточнила названия этих баров.
Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.