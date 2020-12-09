В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная темника времен Великой Отечественной войны, найденная на территории региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии передачи полковой пушки времен войны музею "Прорыв".
По его словам, следующий год очень символичен для ленинградцев и петербуржцев — 80 лет с начала работы Дороги жизни и боев на Невском пятачке.
"И сегодня мы продолжаем поисковую работу. Ежегодно до 200 отрядов проводят раскопки на территории Ленинградской области. Они находят не только орудия, но и останки советских солдат. Каждый год мы хороним до пяти тысяч красноармейцев, погибших в боях за Родину", — сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что недавно со дна Невы были подняты не только 76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года, но и знаменитая "Полуторка".
"Мы приняли решение недалеко от музея "Прорыв" построить павильон, куда поместим всю найденную технику военных лет, которая защищала Ленинград, на которой солдаты сражались и героически погибали. Я считаю, что самое главное — это память о войне. И наша задача эту память сохранить", — сказал глава региона.
По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что орудие затонуло во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды, пояснили в пресс-службе областной администрации.