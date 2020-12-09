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Ленинградская область
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В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны
В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны
В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:12
2020-12-09T17:12
ленинградская область
нева (река)
александр дрозденко
ленинградская область
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная темника времен Великой Отечественной войны, найденная на территории региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии передачи полковой пушки времен войны музею "Прорыв".По его словам, следующий год очень символичен для ленинградцев и петербуржцев — 80 лет с начала работы Дороги жизни и боев на Невском пятачке.Дрозденко отметил, что недавно со дна Невы были подняты не только 76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года, но и знаменитая "Полуторка".По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что орудие затонуло во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды, пояснили в пресс-службе областной администрации.
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нева (река), александр дрозденко, ленинградская область, кировский район

В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны

17:12 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВоенная техника времен ВОВ из музея Битвы за Ленинград
Военная техника времен ВОВ из музея Битвы за Ленинград - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная темника времен Великой Отечественной войны, найденная на территории региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии передачи полковой пушки времен войны музею "Прорыв".
По его словам, следующий год очень символичен для ленинградцев и петербуржцев — 80 лет с начала работы Дороги жизни и боев на Невском пятачке.
"И сегодня мы продолжаем поисковую работу. Ежегодно до 200 отрядов проводят раскопки на территории Ленинградской области. Они находят не только орудия, но и останки советских солдат. Каждый год мы хороним до пяти тысяч красноармейцев, погибших в боях за Родину", — сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что недавно со дна Невы были подняты не только 76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года, но и знаменитая "Полуторка".
"Мы приняли решение недалеко от музея "Прорыв" построить павильон, куда поместим всю найденную технику военных лет, которая защищала Ленинград, на которой солдаты сражались и героически погибали. Я считаю, что самое главное — это память о войне. И наша задача эту память сохранить", — сказал глава региона.
По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что орудие затонуло во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды, пояснили в пресс-службе областной администрации.
Склад - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:14
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Ленинградская областьНева (река)Александр ДрозденкоЛенинградская областьКировский район
 
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