https://ria.ru/20201209/pavilon-1588460632.html

В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны

В Ленобласти появится павильон с военной техников времен войны

В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:12

2020-12-09T17:12

2020-12-09T17:12

ленинградская область

нева (река)

александр дрозденко

ленинградская область

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/50242/54/502425479_0:37:1001:600_1920x0_80_0_0_b03405825ae81e5e08d68d00772b9394.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области, рядом с музеем-панорамой "Прорыв", который расположен в Кировском районе, появится новый павильон, в котором будет собрана вся военная темника времен Великой Отечественной войны, найденная на территории региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии передачи полковой пушки времен войны музею "Прорыв".По его словам, следующий год очень символичен для ленинградцев и петербуржцев — 80 лет с начала работы Дороги жизни и боев на Невском пятачке.Дрозденко отметил, что недавно со дна Невы были подняты не только 76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года, но и знаменитая "Полуторка".По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что орудие затонуло во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды, пояснили в пресс-службе областной администрации.

https://realty.ria.ru/20201208/sklady-1588179384.html

нева (река)

ленинградская область

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нева (река), александр дрозденко, ленинградская область, кировский район