Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке
ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке.
"Мне поручила наша партия "Альянс", которая не входит с 17 партиями (в число объединившихся с требованием отставки Пашиняна - ред), тем более с единым кандидатом... мы - конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете?" - сказал Уриханян в ходе правительственного часа в парламенте.
В ответ на это премьер заявил, что не стоит путать средства с целью. "Требовать отставки правительства, получившего поддержу народа, можно, но странно, что требуется не проведение внеочередных выборов, а передача власти субъектам, не связанным с народом", - утверждает Пашинян.
По словам премьера, его целью является обеспечение стабильности в стране, безопасности Армении и Карабаха, "сохранения власти народа", "всех необходимых условий для свободного народного волеизъявления".
"Мы серьезно заговорим о внеочередных выборах, если выяснится, что у различных сил нет ресурсов для принуждения правительства, получившего поддержку народа", - сказал премьер, добавив, что не намерен также вести диалог под принуждением или угрозой.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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