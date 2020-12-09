https://ria.ru/20201209/pashinyan-1588466006.html

Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке

Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке

Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:33

2020-12-09T17:33

2020-12-09T17:33

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке."Мне поручила наша партия "Альянс", которая не входит с 17 партиями (в число объединившихся с требованием отставки Пашиняна - ред), тем более с единым кандидатом... мы - конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете?" - сказал Уриханян в ходе правительственного часа в парламенте.В ответ на это премьер заявил, что не стоит путать средства с целью. "Требовать отставки правительства, получившего поддержу народа, можно, но странно, что требуется не проведение внеочередных выборов, а передача власти субъектам, не связанным с народом", - утверждает Пашинян.По словам премьера, его целью является обеспечение стабильности в стране, безопасности Армении и Карабаха, "сохранения власти народа", "всех необходимых условий для свободного народного волеизъявления"."Мы серьезно заговорим о внеочередных выборах, если выяснится, что у различных сил нет ресурсов для принуждения правительства, получившего поддержку народа", - сказал премьер, добавив, что не намерен также вести диалог под принуждением или угрозой.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

https://ria.ru/20201115/pashinyan-1584754266.html

ереван

армения

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никол пашинян, ереван, армения, в мире