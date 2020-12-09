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Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке
Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке
Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:33
2020-12-09T17:33
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке."Мне поручила наша партия "Альянс", которая не входит с 17 партиями (в число объединившихся с требованием отставки Пашиняна - ред), тем более с единым кандидатом... мы - конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете?" - сказал Уриханян в ходе правительственного часа в парламенте.В ответ на это премьер заявил, что не стоит путать средства с целью. "Требовать отставки правительства, получившего поддержу народа, можно, но странно, что требуется не проведение внеочередных выборов, а передача власти субъектам, не связанным с народом", - утверждает Пашинян.По словам премьера, его целью является обеспечение стабильности в стране, безопасности Армении и Карабаха, "сохранения власти народа", "всех необходимых условий для свободного народного волеизъявления"."Мы серьезно заговорим о внеочередных выборах, если выяснится, что у различных сил нет ресурсов для принуждения правительства, получившего поддержку народа", - сказал премьер, добавив, что не намерен также вести диалог под принуждением или угрозой.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
https://ria.ru/20201115/pashinyan-1584754266.html
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Армянский депутат передал Пашиняну лист бумаги для заявления об отставке

17:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Оппозиционный армянский депутат Тигран Уриханян передал премьеру Армении Николу Пашиняну чистый лист бумаги, чтобы тот написал заявление об отставке.
"Мне поручила наша партия "Альянс", которая не входит с 17 партиями (в число объединившихся с требованием отставки Пашиняна - ред), тем более с единым кандидатом... мы - конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете?" - сказал Уриханян в ходе правительственного часа в парламенте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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В ответ на это премьер заявил, что не стоит путать средства с целью. "Требовать отставки правительства, получившего поддержу народа, можно, но странно, что требуется не проведение внеочередных выборов, а передача власти субъектам, не связанным с народом", - утверждает Пашинян.
По словам премьера, его целью является обеспечение стабильности в стране, безопасности Армении и Карабаха, "сохранения власти народа", "всех необходимых условий для свободного народного волеизъявления".
"Мы серьезно заговорим о внеочередных выборах, если выяснится, что у различных сил нет ресурсов для принуждения правительства, получившего поддержку народа", - сказал премьер, добавив, что не намерен также вести диалог под принуждением или угрозой.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 23:45
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Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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