https://ria.ru/20201209/onlayn-obuchenie-1588324642.html

В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей

В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:33

2020-12-09T05:33

2020-12-09T05:33

распространение нового коронавируса

владимир позняк

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако долгосрочные последствия этого еще предстоит изучить, заявил РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.По его словам, с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования. Молодые люди могут общаться с друзьями, к примеру, в видеочатах и продолжать образование онлайн, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами."С другой стороны, хорошо известно, что социальная коммуникация через интернет сопряжена с определенными рисками. Долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить", - подчеркнул эксперт ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/videoigry-1588323943.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир позняк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз