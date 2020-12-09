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В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей
В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей
Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:33
2020-12-09T05:33
распространение нового коронавируса
владимир позняк
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако долгосрочные последствия этого еще предстоит изучить, заявил РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.По его словам, с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования. Молодые люди могут общаться с друзьями, к примеру, в видеочатах и продолжать образование онлайн, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами."С другой стороны, хорошо известно, что социальная коммуникация через интернет сопряжена с определенными рисками. Долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить", - подчеркнул эксперт ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир позняк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз

В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей

05:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЖЕНЕВА, 9 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако долгосрочные последствия этого еще предстоит изучить, заявил РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
"Некоторые подгруппы населения, такие как дети и подростки, особенно уязвимы к психосоциальным последствиям пандемии COVID-19, поскольку детство и подростковый возраст являются критическими периодами нейробиологического, поведенческого и социального развития. В подростковом возрасте взаимодействие со сверстниками, одобрение сверстников и влияние сверстников особенно важны. Меры по физическому дистанцированию и меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психическое здоровье", - сказал Позняк.
По его словам, с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования. Молодые люди могут общаться с друзьями, к примеру, в видеочатах и продолжать образование онлайн, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами.
"С другой стороны, хорошо известно, что социальная коммуникация через интернет сопряжена с определенными рисками. Долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить", - подчеркнул эксперт ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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