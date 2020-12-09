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МИД Германии прокомментировал заявления немецких депутатов по Навальному
МИД Германии прокомментировал заявления немецких депутатов по Навальному
Позиция Берлина по ситуации с заболеванием российского блогера Алексея Навального остается неизменной, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:35
2020-12-09T16:35
россия
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Позиция Берлина по ситуации с заболеванием российского блогера Алексея Навального остается неизменной, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в связи с заявлениями немецких депутатов из партии "Альтернатива для Германии" в Москве после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии", член комитета бундестага по иностранным делам Армин-Паулюс Хампель, который во вторник принял участие во встрече с Лавровым в Москве, заявил РИА Новости, что ситуация вокруг Навального абсурдна. По его мнению, "русских в ФРГ принимают за сумасшедших", если считают, что Москва при помощи оружия массового уничтожения попыталась убить блогера, а затем отправила в Германию.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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россия, алексей навальный, мид германии, германия, в мире

МИД Германии прокомментировал заявления немецких депутатов по Навальному

16:35 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. Позиция Берлина по ситуации с заболеванием российского блогера Алексея Навального остается неизменной, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в связи с заявлениями немецких депутатов из партии "Альтернатива для Германии" в Москве после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Содержательно не хотела бы оценивать этот визит, это была поездка фракции немецкого бундестага. Наша позиция по теме Навального, например, вы ее знаете, она остается неизменной", - сказала Адебар.

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии", член комитета бундестага по иностранным делам Армин-Паулюс Хампель, который во вторник принял участие во встрече с Лавровым в Москве, заявил РИА Новости, что ситуация вокруг Навального абсурдна. По его мнению, "русских в ФРГ принимают за сумасшедших", если считают, что Москва при помощи оружия массового уничтожения попыталась убить блогера, а затем отправила в Германию.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Немецкий депутат призвал передать России информацию по делу Навального
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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