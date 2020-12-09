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В Кремле подтвердили, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию с Навальным
В Кремле подтвердили, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию с Навальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре затрагивали... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:13
2020-12-09T13:13
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
германия
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре затрагивали ситуацию с Алексеем Навальным.Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что на сайте Кремля якобы сначала появились данные о том, что одной из тем, обсуждавшихся президентом РФ и канцлером ФРГ, был Навальный, а затем эта информация была с сайта убрана.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201208/navalnyy-1588310987.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, германия, в мире

В Кремле подтвердили, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию с Навальным

13:13 09.12.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре затрагивали ситуацию с Алексеем Навальным.
Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что на сайте Кремля якобы сначала появились данные о том, что одной из тем, обсуждавшихся президентом РФ и канцлером ФРГ, был Навальный, а затем эта информация была с сайта убрана.

"Значит, первое - нет, такого не было. Мы, действительно, в своем сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение. Тема пациента берлинского была действительно затронута, о чем сказала... германская сторона. Но на сайте Кремля никаких не было изменений. Было одно сообщение по результатам этого разговора", - сказал Песков журналистам.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияВ мире
 
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