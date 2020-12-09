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ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года
ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года
Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:44
2020-12-09T12:44
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач."В конце года перечисления НДФЛ будут на 5-6% больше, чем в прошлом докризисном году" - сказал Вольвач, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога. Позже, с июля, сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством.Он также обратил внимание, что НДФЛ - региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.Впрочем, и динамика поступлений от НДС, по его словам, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий."Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии", - заключил Вольвач.
https://ria.ru/20201205/dengi-1587821124.html
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ндфл, россия, ндс, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года

12:44 09.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач.
"В конце года перечисления НДФЛ будут на 5-6% больше, чем в прошлом докризисном году" - сказал Вольвач, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
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Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога. Позже, с июля, сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством.
Он также обратил внимание, что НДФЛ - региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.
Впрочем, и динамика поступлений от НДС, по его словам, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий.
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"Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии", - заключил Вольвач.
 
НДФЛРоссияНДСФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
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