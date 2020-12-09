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ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года
ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года
Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:44
2020-12-09T12:44
2020-12-09T12:44
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач."В конце года перечисления НДФЛ будут на 5-6% больше, чем в прошлом докризисном году" - сказал Вольвач, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога. Позже, с июля, сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством.Он также обратил внимание, что НДФЛ - региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.Впрочем, и динамика поступлений от НДС, по его словам, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий."Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии", - заключил Вольвач.
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ндфл, россия, ндс, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС
) Дмитрий Вольвач.
"В конце года перечисления НДФЛ будут на 5-6% больше, чем в прошлом докризисном году" - сказал Вольвач, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации
.
Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога. Позже, с июля, сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством.
Он также обратил внимание, что НДФЛ - региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.
Впрочем, и динамика поступлений от НДС, по его словам, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий.
"Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии", - заключил Вольвач.