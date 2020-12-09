https://ria.ru/20201209/miting-1588472353.html

В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении

В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении

Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:55

2020-12-09T17:55

2020-12-09T18:42

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие расходятся, эксцессов в ходе акции не было, задержанных также нет.Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян заявил в ходе митинга, что "эта борьба не политическая".Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что оппозиционные силы позднее сообщат о дальнейших действиях. Позже на митинге прозвучало предложение собраться в четверг утром у здания правительства, где пройдет очередное заседание кабмина.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201207/armeniya-1588063193.html

https://ria.ru/20201208/protesty-1588237880.html

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армения

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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире