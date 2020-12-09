В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении
17:55 09.12.2020 (обновлено: 18:42 09.12.2020)
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие расходятся, эксцессов в ходе акции не было, задержанных также нет.
Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян заявил в ходе митинга, что "эта борьба не политическая".
"Это не вопрос смены власти, а национальная борьба… То, что сделали с Арцахом (самоназвание Карабаха – ред.), продолжат делать с Арменией. Мы были единственным победившим государством в регионе, с самой сильной армией. За 2,5 года все это было уничтожено", - сказал Манукян, призвав для объединиться для новых побед.
Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что оппозиционные силы позднее сообщат о дальнейших действиях. Позже на митинге прозвучало предложение собраться в четверг утром у здания правительства, где пройдет очередное заседание кабмина.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.