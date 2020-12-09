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В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении
В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении
Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:55
2020-12-09T18:42
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие расходятся, эксцессов в ходе акции не было, задержанных также нет.Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян заявил в ходе митинга, что "эта борьба не политическая".Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что оппозиционные силы позднее сообщат о дальнейших действиях. Позже на митинге прозвучало предложение собраться в четверг утром у здания правительства, где пройдет очередное заседание кабмина.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201207/armeniya-1588063193.html
https://ria.ru/20201208/protesty-1588237880.html
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване завершился митинг оппозиции у здания парламента Армении

17:55 09.12.2020 (обновлено: 18:42 09.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Митинг оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие расходятся, эксцессов в ходе акции не было, задержанных также нет.
Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян заявил в ходе митинга, что "эта борьба не политическая".
"Это не вопрос смены власти, а национальная борьба… То, что сделали с Арцахом (самоназвание Карабаха – ред.), продолжат делать с Арменией. Мы были единственным победившим государством в регионе, с самой сильной армией. За 2,5 года все это было уничтожено", - сказал Манукян, призвав для объединиться для новых побед.
Представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что оппозиционные силы позднее сообщат о дальнейших действиях. Позже на митинге прозвучало предложение собраться в четверг утром у здания правительства, где пройдет очередное заседание кабмина.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 17:01Ситуация в Нагорном Карабахе
В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Ишхан Сагателян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:03
Представитель армянской оппозиции призвал прекратить акции протеста
 
Беспорядки в ЕреванеДашнакцутюнНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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