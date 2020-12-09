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Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes

Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:13

2020-12-09T10:13

2020-12-09T10:13

илон маск

s&p 500

tesla motors

арно

microsoft corporation

forbes

spacex

билл гейтс

марк цукерберг

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку, следует из рейтингов.По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI - на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов.Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, а во вторник подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&P 500.В целом первая пятерка богачей в Forbes Real-Time и BBI почти не отличается. Первое и второе места издания теперь единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и Маску соответственно, пятое место – основателю Facebook Марку Цукербергу.Расходятся лишь третье и четвертое места в рейтингах. На третьей строчке BBI стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. При этом в рейтинге Forbes Арно, наоборот, на третьем месте, а Гейтс на четвертом.

https://ria.ru/20201128/tesla-1586753348.html

арно

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, s&p 500, tesla motors, арно, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, сша, технологии, экономика