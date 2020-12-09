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Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes
Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:13
2020-12-09T10:13
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку, следует из рейтингов.По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI - на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов.Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, а во вторник подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&amp;P 500.В целом первая пятерка богачей в Forbes Real-Time и BBI почти не отличается. Первое и второе места издания теперь единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и Маску соответственно, пятое место – основателю Facebook Марку Цукербергу.Расходятся лишь третье и четвертое места в рейтингах. На третьей строчке BBI стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. При этом в рейтинге Forbes Арно, наоборот, на третьем месте, а Гейтс на четвертом.
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илон маск, s&p 500, tesla motors, арно, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, сша, технологии, экономика

Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes

10:13 09.12.2020
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Refugio Ruiz
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку, следует из рейтингов.
По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI - на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов.
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Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, а во вторник подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&P 500.
В целом первая пятерка богачей в Forbes Real-Time и BBI почти не отличается. Первое и второе места издания теперь единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и Маску соответственно, пятое место – основателю Facebook Марку Цукербергу.
Расходятся лишь третье и четвертое места в рейтингах. На третьей строчке BBI стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. При этом в рейтинге Forbes Арно, наоборот, на третьем месте, а Гейтс на четвертом.
 
Илон МаскS&P 500Tesla motorsАрноMicrosoft CorporationForbesSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергСШАТехнологииЭкономика
 
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