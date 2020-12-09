Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/lokdaun-1588463282.html
Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными
Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:24
2020-12-09T19:14
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588087940_117:0:2702:1454_1920x0_80_0_0_222a4771955fbd04d3cf3792a43bc303.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно адекватными ситуации".Главный санитарный врач отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации — принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.По решению городских властей, на фоне пандемии коронавируса бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов.Дополнительные ограничения предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также кафе и ресторанов на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588087940_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_3014ec0e56a668989d91364ca4c6dcae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы

Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными

17:24 09.12.2020 (обновлено: 19:14 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно адекватными ситуации".

"Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным", — цитирует Попову пресс-служба главы региона.

Главный санитарный врач отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации — принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.
По решению городских властей, на фоне пандемии коронавируса бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов.
Дополнительные ограничения предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.
До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.
Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также кафе и ресторанов на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния