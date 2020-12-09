https://ria.ru/20201209/lokdaun-1588463282.html

Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными

Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:24

2020-12-09T17:24

2020-12-09T19:14

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588087940_117:0:2702:1454_1920x0_80_0_0_222a4771955fbd04d3cf3792a43bc303.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно адекватными ситуации".Главный санитарный врач отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации — принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.По решению городских властей, на фоне пандемии коронавируса бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов.Дополнительные ограничения предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также кафе и ресторанов на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы