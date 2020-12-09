https://ria.ru/20201209/lokdaun-1588463282.html
Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными
Попова назвала ограничения по COVID-19 в Петербурге абсолютно адекватными
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:24
2020-12-09T17:24
2020-12-09T19:14
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588087940_117:0:2702:1454_1920x0_80_0_0_222a4771955fbd04d3cf3792a43bc303.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно адекватными ситуации".Главный санитарный врач отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации — принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.По решению городских властей, на фоне пандемии коронавируса бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов.Дополнительные ограничения предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также кафе и ресторанов на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588087940_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_3014ec0e56a668989d91364ca4c6dcae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
на встрече с губернатором Петербурга
Алесандром Бегловым назвала введенные в городе ограничения по коронавирусу "абсолютно адекватными ситуации".
"Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным", — цитирует Попову пресс-служба главы региона.
Главный санитарный врач отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации — принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.
По решению городских властей, на фоне пандемии коронавируса бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов.
Дополнительные ограничения предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.
До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.
Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также кафе и ресторанов на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.