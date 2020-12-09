https://ria.ru/20201209/letalnost-1588349634.html

Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру

Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру

Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:33

2020-12-09T10:33

2020-12-09T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583328776_140:0:2606:1387_1920x0_80_0_0_c2b1589cf2bf88e9637ddb658b7e7635.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, которая проходит в Санкт-Петербурге.Она отметила, что, по последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет 67,8 миллиона, общее количество выздоровевших — 46,7 миллиона, а летальность достаточно высока – 2,3 процента.Что касается среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней, то в России она составляет 17,9, тогда как в США она — 62,1, в Италии — 34,9, добавила глава Роспотребнадзора. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество