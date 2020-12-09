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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/letalnost-1588349634.html
Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру
Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру
Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:33
2020-12-09T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, которая проходит в Санкт-Петербурге.Она отметила, что, по последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет 67,8 миллиона, общее количество выздоровевших — 46,7 миллиона, а летальность достаточно высока – 2,3 процента.Что касается среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней, то в России она составляет 17,9, тогда как в США она — 62,1, в Италии — 34,9, добавила глава Роспотребнадзора. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру

10:33 09.12.2020 (обновлено: 11:24 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Она отметила, что, по последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет 67,8 миллиона, общее количество выздоровевших — 46,7 миллиона, а летальность достаточно высока – 2,3 процента.

"В России на сегодняшний день это чуть более 2,5 миллионов (случаев COVID-19. — Прим. ред.), 1,9 миллиона выздоровевших, и летальность составляет 1,7 процента", — сказала Попова.

Что касается среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней, то в России она составляет 17,9, тогда как в США она — 62,1, в Италии — 34,9, добавила глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
 
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