https://ria.ru/20201209/lekarstva-1588429326.html

Врио главы Мордовии потребовал нарастить неснижаемые запасы лекарств

Врио главы Мордовии потребовал нарастить неснижаемые запасы лекарств

Врио главы Мордовии Артём Здунов потребовал наращивать неснижаемые запасы лекарственных препаратов для больниц и аптечной сети, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:01

2020-12-09T15:01

2020-12-09T15:01

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артем здунов

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов потребовал наращивать неснижаемые запасы лекарственных препаратов для больниц и аптечной сети, сообщает пресс-служба главы республики.Вопросы обеспечения необходимого резерва свободного коечного фонта и неснижаемых запасов лекарственных препаратов обсуждались на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции."По словам исполняющего обязанности гендиректора ГУП "Фармация" Алексея Ладошкина, на сегодня создан месячный запас наиболее востребованных лекарств, причем не только в аптечной сети, но и в лечебных учреждениях. Ведутся переговоры с поставщиками, чтобы решить задачу, поставленную врио главы республики о создании трехмесячного резерва лекарственных препаратов из перечня, утвержденного Минздравом России", - говорится в сообщении.Здунов заострил внимание на проблеме недостаточной информированности жителей республики о том, где и какие лекарства есть в продаже. "Вчера в Рузаевке мы вновь смотрели наличие необходимого лекарственного перечня в аптеках. Были и в частной аптеке, и в "Фармации". Ситуация по коммерческим аптекам в сторону улучшения не меняется. В аптеках "Фармации" всё необходимое есть. Но люди должны обойти несколько аптечных пунктов, чтобы приобрести то, что им нужно. Не проще ли сразу сказать – где лекарства есть, а в какие аптеки и заходить не стоит", - цитирует пресс-служба слова руководителя республики.Врио главы региона призвал ответственных за это направление наладить систему информирования. "На всех медиа-ресурсах и информационных площадках должна быть информация по наличию лекарств в аптечной сети", - подчеркнул Здунов.Кроме того, на заседании штаба были приняты решения, касающиеся продления ещё на две недели больничных листов для работающих возрастной категории 65 лет и старше, а также режима работы предприятий общепита.Всего за период пандемии в Мордовии выявлен 11551 случай коронавируса, 9375 человек выздоровели, 69 человек умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/mordoviya-1588192651.html

https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588072390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, коронавирусы, здоровье - общество, общество