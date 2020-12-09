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На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона
На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона
Полицейские Краснодарского края, собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ", за... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:15
2020-12-09T15:20
следственный комитет россии (ск рф)
эдуард успенский
александр бастрыкин
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полицейские Краснодарского края, собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ", за четыре года получили не менее 54 миллионов рублей взятками за то, что не привлекали лиц к уголовной и административной ответственности, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.Всего к уголовной ответственности привлекаются 15 должностных лиц, у следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям, с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уточнил Бастрыкин.По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;&gt;
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следственный комитет россии (ск рф), эдуард успенский, александр бастрыкин, краснодарский край, происшествия

На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона

09:15 09.12.2020 (обновлено: 15:20 09.12.2020)
 
© Фото : СК РФСтационарный пост ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ"
Стационарный пост ДПС Успенский на дороге Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полицейские Краснодарского края, собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ", за четыре года получили не менее 54 миллионов рублей взятками за то, что не привлекали лиц к уголовной и административной ответственности, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

"Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 миллионов рублей — полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края", — сказал глава ведомства.

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Всего к уголовной ответственности привлекаются 15 должностных лиц, у следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям, с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уточнил Бастрыкин.
По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>>
 
Следственный комитет России (СК РФ)Эдуард УспенскийАлександр БастрыкинКраснодарский крайПроисшествия
 
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