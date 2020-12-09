https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html

На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона

На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона

Полицейские Краснодарского края, собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ", за... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:15

2020-12-09T09:15

2020-12-09T15:20

следственный комитет россии (ск рф)

эдуард успенский

александр бастрыкин

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полицейские Краснодарского края, собравшие банду на вверенной им территории и работавшие, в частности, на посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ", за четыре года получили не менее 54 миллионов рублей взятками за то, что не привлекали лиц к уголовной и административной ответственности, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.Всего к уголовной ответственности привлекаются 15 должностных лиц, у следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям, с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уточнил Бастрыкин.По версии следствия, с 2016 по 2020 год полицейские, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский" на дороге Р-217 "Кавказ" систематически получали взятки за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>>

https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588134752.html

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), эдуард успенский, александр бастрыкин, краснодарский край, происшествия