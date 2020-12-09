Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201209/kovid-1588445002.html
Разработан метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19
Разработан метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19
Корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:14
2020-12-09T16:17
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
южная корея
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584811926_0:350:2943:2005_1920x0_80_0_0_b3f6a232417d148d69597a60333461ae.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Описание приведено в журнале Nature Biomedical Engineering.В настоящее время основной метод тестирования на COVID-19 — технология полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, или ОТ-ПЦР. Метод основан на преобразовании РНК вируса в комплементарные ДНК с последующей их амплификацией для улучшения обнаружения.Метод ОТ-ПЦР достаточно точный, но реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на весь цикл анализа требуется от одного до двух часов. В случае если пробы были взяты в обычной поликлинике, их необходимо отправить в лабораторию в холодильной камере, и результат возвращается только через один-два дня.Южнокорейские исследователи разработала новую технологию, названную ими "наноПЦР", которая позволяет получать результаты на месте. При этом ее точность не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР.Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.Главный его элемент — магнитоплазмонная наночастица (MPN), которая состоит из магнитного материала в ядре и золотой оболочки, проявляет плазмонные свойства — способности преобразовывать световую энергию в тепловую. Этот эффект помогает сократить этап термоциклирования ПЦР с 1-2 часов до 11 минут. Кроме того, сильные магнитные свойства MPN позволяют внешнему магнитному полю очищать MPN от раствора, чтобы обеспечить флуоресцентное обнаружение амплифицированных генов. Чувствительность наноПЦР-теста даже выше, чем у ОТ-ПЦР. Он способен обнаружить очень небольшое количество генов РНК вируса — около 3 копий на микролитр.Исследователи протестировали новый метод в клинических условиях в больнице Национального университета Чоннам. Из 150 проб прибор точно диагностировал 75 положительных и 75 отрицательных. При этом не были ни одного ложноотрицательного или ложноположительного результата.Помимо высокой надежности, весь диагностический процесс прошел значительно быстрее, чем при ОТ-ПЦР — в среднем на диагностику одного образца ушло около 17 минут. Авторы отмечают, что производительность прибора можно еще увеличить за счет оснащения его колесом для одновременной загрузки нескольких образцов.Размер аналитической установки составляет всего 15×15×18 сантиметров, а вес — три килограмма. Такой портативный прибор, по мнению ученых, можно использовать для быстрого тестирования пациентов в децентрализованном режиме."За счет улучшения и миниатюризации технологии мы показали, что можно выполнять диагностику на основе ПЦР даже в полевых условиях", — приводятся в пресс-релизе Института фундаментальных наук (IBS) в Сеуле слова руководителя исследования Чеон Джин Ву (Jinwoo Cheon), директора Центра наномедицины IBS.В настоящее время ученые дорабатывают прибор, чтобы начать его производство.
https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html
https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584811926_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_b03fb098c8d89c870f743527b25a0e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, южная корея, технологии

Разработан метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19

16:14 09.12.2020 (обновлено: 16:17 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корейские ученые разработали технологию ПЦР-тестирования, которая позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте. Описание приведено в журнале Nature Biomedical Engineering.
В настоящее время основной метод тестирования на COVID-19 — технология полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, или ОТ-ПЦР. Метод основан на преобразовании РНК вируса в комплементарные ДНК с последующей их амплификацией для улучшения обнаружения.
Метод ОТ-ПЦР достаточно точный, но реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на весь цикл анализа требуется от одного до двух часов. В случае если пробы были взяты в обычной поликлинике, их необходимо отправить в лабораторию в холодильной камере, и результат возвращается только через один-два дня.
Южнокорейские исследователи разработала новую технологию, названную ими "наноПЦР", которая позволяет получать результаты на месте. При этом ее точность не уступает традиционному методу ОТ-ПЦР.
Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же основной принцип, что и стандартный метод, но скорость анализа значительно увеличена за счет использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.
Глаза - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:05РИА Наука
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза
Главный его элемент — магнитоплазмонная наночастица (MPN), которая состоит из магнитного материала в ядре и золотой оболочки, проявляет плазмонные свойства — способности преобразовывать световую энергию в тепловую. Этот эффект помогает сократить этап термоциклирования ПЦР с 1-2 часов до 11 минут.
Кроме того, сильные магнитные свойства MPN позволяют внешнему магнитному полю очищать MPN от раствора, чтобы обеспечить флуоресцентное обнаружение амплифицированных генов. Чувствительность наноПЦР-теста даже выше, чем у ОТ-ПЦР. Он способен обнаружить очень небольшое количество генов РНК вируса — около 3 копий на микролитр.
Исследователи протестировали новый метод в клинических условиях в больнице Национального университета Чоннам. Из 150 проб прибор точно диагностировал 75 положительных и 75 отрицательных. При этом не были ни одного ложноотрицательного или ложноположительного результата.
Помимо высокой надежности, весь диагностический процесс прошел значительно быстрее, чем при ОТ-ПЦР — в среднем на диагностику одного образца ушло около 17 минут. Авторы отмечают, что производительность прибора можно еще увеличить за счет оснащения его колесом для одновременной загрузки нескольких образцов.
Размер аналитической установки составляет всего 15×15×18 сантиметров, а вес — три килограмма. Такой портативный прибор, по мнению ученых, можно использовать для быстрого тестирования пациентов в децентрализованном режиме.
"За счет улучшения и миниатюризации технологии мы показали, что можно выполнять диагностику на основе ПЦР даже в полевых условиях", — приводятся в пресс-релизе Института фундаментальных наук (IBS) в Сеуле слова руководителя исследования Чеон Джин Ву (Jinwoo Cheon), директора Центра наномедицины IBS.
В настоящее время ученые дорабатывают прибор, чтобы начать его производство.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:27РИА Наука
Ученые назвали симптомы "длительного COVID"
 
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеЮжная КореяТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Лента новостейМолния