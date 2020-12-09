https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588339690.html

Путину регулярно докладывают о борьбе с коррупцией в высших эшелонах

Путину регулярно докладывают о борьбе с коррупцией в высших эшелонах

Президента России Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, рассказал председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:47

2020-12-09T09:47

2020-12-09T10:21

александр бастрыкин

владимир путин

оон

экономика

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Ранее глава СК РФ рассказал РИА Новости, что почти за 10 лет перед судом предстали свыше 5,7 тысячи чиновников, совершивших коррупционные преступления.Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства – то есть замедляющей социально-экономическое развитие, в целом.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588018876.html

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александр бастрыкин, владимир путин, оон, экономика