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Путину регулярно докладывают о борьбе с коррупцией в высших эшелонах
Путину регулярно докладывают о борьбе с коррупцией в высших эшелонах
Президента России Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, рассказал председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:47
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александр бастрыкин
владимир путин
оон
экономика
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Ранее глава СК РФ рассказал РИА Новости, что почти за 10 лет перед судом предстали свыше 5,7 тысячи чиновников, совершивших коррупционные преступления.Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства – то есть замедляющей социально-экономическое развитие, в целом.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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александр бастрыкин, владимир путин, оон, экономика

Путину регулярно докладывают о борьбе с коррупцией в высших эшелонах

09:47 09.12.2020 (обновлено: 10:21 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина регулярно информируют о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства", - сказал Бастрыкин.
Ранее глава СК РФ рассказал РИА Новости, что почти за 10 лет перед судом предстали свыше 5,7 тысячи чиновников, совершивших коррупционные преступления.
Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой, снижающей доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства – то есть замедляющей социально-экономическое развитие, в целом.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 00:16
Международный день борьбы с коррупцией
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
Александр БастрыкинВладимир ПутинООНЭкономика
 
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