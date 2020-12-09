Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588422192.html
Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом
Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава РФ начал прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:40
2020-12-09T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральный центр сердца, крови и эндокринологии
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588428444_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d00a6abf0cae2450c7f27207d5654805.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава РФ начал прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду."Первая машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова… С 9 декабря 2020 года до особого распоряжения перепрофилируется 230 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, проживающих в Санкт-Петербурге, и 20 коек для жителей Ленинградской области", - говорится в сообщении.Как отмечается, врачи Центра Алмазова считают своим долгом помочь городу в борьбе с пандемией. "Благодаря опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличию всего необходимого высокотехнологичного оборудования, специалисты учреждения могут успешно справляться с лечением наиболее тяжелых пациентов", - сообщает медучреждение.В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, возможен перевод всех больниц в инфекционный режим.По словам губернатора Петербурга, сейчас число госпитализаций стабилизировалось на "очень высоком уровне – порядка 800 в день". В городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".По данным городского оперштаба, к среде в Петербурге подтверждено 159 389 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3761. Выздоровели 89 890 человек, скончались – 6030.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588411128.html
https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588428444_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_d8a80faac02ac7b913924390c34d2736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральный центр сердца, крови и эндокринологии, здоровье - общество, санкт-петербург

Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

14:40 09.12.2020 (обновлено: 15:01 09.12.2020)
 
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РоссииМашина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова
Машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России
Машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава РФ начал прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду.
"Первая машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова… С 9 декабря 2020 года до особого распоряжения перепрофилируется 230 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, проживающих в Санкт-Петербурге, и 20 коек для жителей Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 13:59Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге
Как отмечается, врачи Центра Алмазова считают своим долгом помочь городу в борьбе с пандемией. "Благодаря опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличию всего необходимого высокотехнологичного оборудования, специалисты учреждения могут успешно справляться с лечением наиболее тяжелых пациентов", - сообщает медучреждение.
В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, возможен перевод всех больниц в инфекционный режим.
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 13:08Распространение нового коронавируса
В Кремле заявили, что Петербург находится у "красной черты" из-за COVID
По словам губернатора Петербурга, сейчас число госпитализаций стабилизировалось на "очень высоком уровне – порядка 800 в день". В городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".
По данным городского оперштаба, к среде в Петербурге подтверждено 159 389 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3761. Выздоровели 89 890 человек, скончались – 6030.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральный центр сердца, крови и эндокринологииЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
Лента новостейМолния