https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588422192.html

Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава РФ начал прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:40

2020-12-09T14:40

2020-12-09T15:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральный центр сердца, крови и эндокринологии

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава РФ начал прием пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду."Первая машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова… С 9 декабря 2020 года до особого распоряжения перепрофилируется 230 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, проживающих в Санкт-Петербурге, и 20 коек для жителей Ленинградской области", - говорится в сообщении.Как отмечается, врачи Центра Алмазова считают своим долгом помочь городу в борьбе с пандемией. "Благодаря опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличию всего необходимого высокотехнологичного оборудования, специалисты учреждения могут успешно справляться с лечением наиболее тяжелых пациентов", - сообщает медучреждение.В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, возможен перевод всех больниц в инфекционный режим.По словам губернатора Петербурга, сейчас число госпитализаций стабилизировалось на "очень высоком уровне – порядка 800 в день". В городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".По данным городского оперштаба, к среде в Петербурге подтверждено 159 389 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3761. Выздоровели 89 890 человек, скончались – 6030.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588411128.html

https://ria.ru/20201209/pandemiya-1588395398.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральный центр сердца, крови и эндокринологии, здоровье - общество, санкт-петербург