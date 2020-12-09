https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588420733.html

Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство

Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство

COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:34

2020-12-09T14:34

2020-12-09T14:34

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588249784_0:368:2917:2009_1920x0_80_0_0_2b99f43f4da061a688bece54a93175bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян."Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго", - сказал Тотолян журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588404661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, российская академия наук, общество