https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588420733.html
Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство
Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство
COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:34
2020-12-09T14:34
2020-12-09T14:34
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
российская академия наук
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян."Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго", - сказал Тотолян журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588404661.html
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арег тотолян, коронавирус в россии, российская академия наук, общество