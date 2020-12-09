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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588420733.html
Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство
Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство
COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:34
2020-12-09T14:34
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
российская академия наук
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян."Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго", - сказал Тотолян журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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арег тотолян, коронавирус в россии, российская академия наук, общество

Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство

14:34 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. COVID-19 не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел, то на его детях перенесенная болезнь никак не скажется, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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"Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго", - сказал Тотолян журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииРоссийская академия наукОбщество
 
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