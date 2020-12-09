https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588348377.html

Роспотребнадзор назвал два сценария развития пандемии COVID-19 в январе

Роспотребнадзор назвал два сценария развития пандемии COVID-19 в январе

В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:43

2020-12-09T10:43

2020-12-09T10:43

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей. Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования.При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе. "Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — подчеркнул он.При этом, по мнению Горелова, оснований для пессимистичных прогнозов нет, хотя эпидемиологический процесс продолжает развиваться."Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины", — пояснил он, добавив, что осенний подъем заболеваемости был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс."Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", — считает Горелов.Кроме того, отметил он, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло еще и за счет того, что увеличилось число тестов.Когда Россия достигнет пикаУченые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета полагают, что Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19. Как они пояснили "Известиям", в последние несколько недель ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев.Примерной датой ученые называют 22 декабря. К этому дню, считают они, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек.В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.Взять под контрольСправиться с ситуацией поможет только вакцинация, считает Александр Гинцбург — глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V". Он пояснил, что весной, в первую волну, инфекция была в основном завозной и на пути ее распространения можно было ставить заслоны.Поэтому сейчас основная задача — сделать инфекцию вакциноуправляемой, считает Гинцбург. Сделать это можно только путем вакцинации 70-75 процентов населения, уверен он."И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", — добавил Гинцбург.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.По результатам второго промежуточного анализа данных третией фазы клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись прививочные пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь вакцинировать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324782.html

https://ria.ru/20201207/volna-1588108359.html

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585670879.html

https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588332309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество