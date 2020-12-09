https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588348377.html
Роспотребнадзор назвал два сценария развития пандемии COVID-19 в январе
Роспотребнадзор назвал два сценария развития пандемии COVID-19 в январе
В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:43
2020-12-09T10:43
2020-12-09T10:43
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей. Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования.При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе. "Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — подчеркнул он.При этом, по мнению Горелова, оснований для пессимистичных прогнозов нет, хотя эпидемиологический процесс продолжает развиваться."Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины", — пояснил он, добавив, что осенний подъем заболеваемости был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс."Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", — считает Горелов.Кроме того, отметил он, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло еще и за счет того, что увеличилось число тестов.Когда Россия достигнет пикаУченые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета полагают, что Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19. Как они пояснили "Известиям", в последние несколько недель ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев.Примерной датой ученые называют 22 декабря. К этому дню, считают они, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек.В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.Взять под контрольСправиться с ситуацией поможет только вакцинация, считает Александр Гинцбург — глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V". Он пояснил, что весной, в первую волну, инфекция была в основном завозной и на пути ее распространения можно было ставить заслоны.Поэтому сейчас основная задача — сделать инфекцию вакциноуправляемой, считает Гинцбург. Сделать это можно только путем вакцинации 70-75 процентов населения, уверен он."И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", — добавил Гинцбург.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.По результатам второго промежуточного анализа данных третией фазы клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись прививочные пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь вакцинировать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
.
"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — пояснил он.
Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей. Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования.
При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.
"Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — подчеркнул он.
При этом, по мнению Горелова, оснований для пессимистичных прогнозов нет, хотя эпидемиологический процесс продолжает развиваться.
"Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины", — пояснил он, добавив, что осенний подъем заболеваемости был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс.
"Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", — считает Горелов.
Кроме того, отметил он, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло еще и за счет того, что увеличилось число тестов.
Когда Россия достигнет пика
Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета полагают, что Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19. Как они пояснили "Известиям"
, в последние несколько недель ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев.
Примерной датой ученые называют 22 декабря. К этому дню, считают они, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек.
В Москве
пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге
— 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.
Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.
Взять под контроль
Справиться с ситуацией поможет только вакцинация, считает Александр Гинцбург
— глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V".
Он пояснил, что весной, в первую волну, инфекция была в основном завозной и на пути ее распространения можно было ставить заслоны.
"А то, что началось после летнего общения, отпусков — это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую", — сказал ученый.
Поэтому сейчас основная задача — сделать инфекцию вакциноуправляемой, считает Гинцбург. Сделать это можно только путем вакцинации 70-75 процентов населения, уверен он.
"И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел", — добавил Гинцбург.
Вакцина "Спутник V"
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
По результатам второго промежуточного анализа данных третией фазы клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек, "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. С конца прошлой недели в России началась вакцинация населения — 5 декабря открылись прививочные пункты в Москве, а затем и по всей стране. В первую очередь вакцинировать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.