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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588345276.html
Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии
Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии
Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:13
2020-12-09T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил."Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25 процентов ниже, чем по стране", — отметил глава ведомства.Он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в армии контролируется: с апреля число лабораторий для выявления инфекции в структурах Минобороны и войсках увеличили в восемь раз. Это позволяет проводить до шести тысяч исследований в сутки.Кроме того, в конце ноября в Вооруженных силах началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего, по словам Шойгу, планируют привить более 400 тысяч военных. Министерство уже получило 14,5 тысячи доз вакцины "Спутник-V": их распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом ведомства. До конца года армии поставят еще 100 тысяч доз препарата.По последним данным, всего в России с начала эпидемии выявили два с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, из них почти два миллиона выздоровели, 44 тысячи человек умерли. Темпы прироста заболевших составляют один процент. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу

Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии

10:13 09.12.2020 (обновлено: 11:53 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОтправка призывников в Санкт-Петербурге
Отправка призывников в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил.
"Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25 процентов ниже, чем по стране", — отметил глава ведомства.
Он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в армии контролируется: с апреля число лабораторий для выявления инфекции в структурах Минобороны и войсках увеличили в восемь раз. Это позволяет проводить до шести тысяч исследований в сутки.
Кроме того, в конце ноября в Вооруженных силах началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего, по словам Шойгу, планируют привить более 400 тысяч военных. Министерство уже получило 14,5 тысячи доз вакцины "Спутник-V": их распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом ведомства. До конца года армии поставят еще 100 тысяч доз препарата.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
8 декабря, 18:27РИА Наука
Ученые назвали симптомы "длительного COVID-19"
По последним данным, всего в России с начала эпидемии выявили два с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, из них почти два миллиона выздоровели, 44 тысячи человек умерли. Темпы прироста заболевших составляют один процент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Шойгу
 
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