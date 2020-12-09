https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588345276.html

Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии

Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии

Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:13

2020-12-09T10:13

2020-12-09T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581799072_0:303:2930:1951_1920x0_80_0_0_8a5c5348ed095a44911ee1ebe21c5590.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил."Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25 процентов ниже, чем по стране", — отметил глава ведомства.Он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в армии контролируется: с апреля число лабораторий для выявления инфекции в структурах Минобороны и войсках увеличили в восемь раз. Это позволяет проводить до шести тысяч исследований в сутки.Кроме того, в конце ноября в Вооруженных силах началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего, по словам Шойгу, планируют привить более 400 тысяч военных. Министерство уже получило 14,5 тысячи доз вакцины "Спутник-V": их распределили между военными округами, Северным флотом и центральным аппаратом ведомства. До конца года армии поставят еще 100 тысяч доз препарата.По последним данным, всего в России с начала эпидемии выявили два с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, из них почти два миллиона выздоровели, 44 тысячи человек умерли. Темпы прироста заболевших составляют один процент. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу