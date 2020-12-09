https://ria.ru/20201209/khramy-1588409726.html

Церковные лавки вне храмов закроют в Ульяновской области до конца года

Церковные лавки вне храмов закроют в Ульяновской области до конца года

Симбирская епархия приняла решение до конца года закрыть большинство церковных лавок, которые находятся вне храмов, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:51

2020-12-09T13:51

2020-12-09T18:27

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

ульяновск

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САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Симбирская епархия приняла решение до конца года закрыть большинство церковных лавок, которые находятся вне храмов, сообщила РИА Новости руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Наталья Горенок."Позиция главы Симбирской епархии такова: совершение таинств и треб не может и не должно превращаться в торговлю "религиозными услугами". Именно по этой причине принято решение закрыть большинство иконных лавок вне храмов до конца текущего года. При этом каждый случай будет рассматриваться отдельно", - сказала Горенок.Она отметила, что такое решение принято на последнем епархиальном совете, состоявшемся 25 ноября, но назрело давно."В городе Ульяновске количество подобных точек в несколько раз превышает число имеющихся в городе православных храмов. Эта ситуация явно ненормальна. В чем вообще назначение иконных лавок в храме? Человек может здесь заказать требы, то есть попросить молитв, оставив пожертвование на содержание того или иного конкретного храма. При этом зайдя в храм, он и сам может помолиться, спросить совета, разъяснения. То есть пребывание в храме становится для него духовным трудом, шагом ко Христу. Если же иконная лавка находится вне храма, этого не происходит", - объяснила представитель епархии.

https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html

ульяновск

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новости - религия и мировоззрение, ульяновск