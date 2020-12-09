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Биография Вячеслава Кебича
Биография Вячеслава Кебича
Советский и белорусский государственный деятель Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Минской области Белоруссии. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:37
2020-12-09T14:37
вячеслав кебич
белоруссия
справки
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Советский и белорусский государственный деятель Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Минской области Белоруссии. В 1958 году окончил Белорусский политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет) по специальности "инженер-механик", в 1984 – Высшую партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Белоруссии (ЦК КПБ). Кандидат экономических наук (1990). В 1958-1973 годах работал инженером-технологом, начальником участка, цеха, заместителем главного инженера Минского завода автоматических линий.С 1973 по 1980 год занимал должности инженера, директора Минского станкостроительного завода имени С.М. Кирова, генерального директора Минского производственного объединения имени С.М. Кирова по выпуску протяжных и отрезных станков. В 1980-1985 годах был вторым секретарем Минского городского комитета КПБ, Минского обкома КПБ, заведующим отделом промышленности ЦК КПБ.С 1985 по 1990 год был заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Курировал Народнохозяйственный комплекс (НХК) Минской области, затем был заведующим отделом тяжелой промышленности ЦК КПБ. Пять лет возглавлял Государственный плановый комитет.С 1986 по 1991 год – член ЦК КПБ, в 1990-1991 годах – член ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР.В 1990 году, а также с 1995 по 1996 год – депутат Верховного Совета Белоруссии.7 апреля 1990 года был назначен председателем Совета министров БССР, был первым премьер-министром Белоруссии. Занимал должность до 1994 года. 8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежское соглашение. В 1994 году был кандидатом в президенты Белоруссии, вышел во второй тур, но проиграл.С 1994 года занимал должность президента Белорусского торгово-финансового союза (БТФС).Был членом депутатской группы "Содействие экономическому развитию" (2002). Депутатом Палаты представителей Национального собрания республики Белоруссии I (1996) и II созывов (2000).Был награжден государственной премией Белоруссии (1992), двумя орденами Трудового Красного Знамени. Заслуженный машиностроитель Беларуси (1978).9 декабря 2020 года стало известно, что Вячеслав Кебич скончался в Минске из-за коронавирусной инфекции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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вячеслав кебич, белоруссия, справки

Биография Вячеслава Кебича

14:37 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей БойцовВячеслав Кебич
Вячеслав Кебич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Советский и белорусский государственный деятель Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Минской области Белоруссии.
В 1958 году окончил Белорусский политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет) по специальности "инженер-механик", в 1984 – Высшую партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Белоруссии (ЦК КПБ). Кандидат экономических наук (1990).
В 1958-1973 годах работал инженером-технологом, начальником участка, цеха, заместителем главного инженера Минского завода автоматических линий.
С 1973 по 1980 год занимал должности инженера, директора Минского станкостроительного завода имени С.М. Кирова, генерального директора Минского производственного объединения имени С.М. Кирова по выпуску протяжных и отрезных станков.
В 1980-1985 годах был вторым секретарем Минского городского комитета КПБ, Минского обкома КПБ, заведующим отделом промышленности ЦК КПБ.
С 1985 по 1990 год был заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Курировал Народнохозяйственный комплекс (НХК) Минской области, затем был заведующим отделом тяжелой промышленности ЦК КПБ.
Пять лет возглавлял Государственный плановый комитет.
С 1986 по 1991 год – член ЦК КПБ, в 1990-1991 годах – член ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).
В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР.
В 1990 году, а также с 1995 по 1996 год – депутат Верховного Совета Белоруссии.
7 апреля 1990 года был назначен председателем Совета министров БССР, был первым премьер-министром Белоруссии. Занимал должность до 1994 года.
8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежское соглашение.
В 1994 году был кандидатом в президенты Белоруссии, вышел во второй тур, но проиграл.
С 1994 года занимал должность президента Белорусского торгово-финансового союза (БТФС).
Был членом депутатской группы "Содействие экономическому развитию" (2002). Депутатом Палаты представителей Национального собрания республики Белоруссии I (1996) и II созывов (2000).
Был награжден государственной премией Белоруссии (1992), двумя орденами Трудового Красного Знамени. Заслуженный машиностроитель Беларуси (1978).
9 декабря 2020 года стало известно, что Вячеслав Кебич скончался в Минске из-за коронавирусной инфекции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Вячеслав КебичБелоруссияСправки
 
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