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Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер Белоруссии Кебич
Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер Белоруссии Кебич
В Минске на 85-году жизни умер первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:56
2020-12-09T14:29
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коронавирус covid-19
станислав шушкевич
александр лукашенко
минск
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белоруссия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Минске на 85-году жизни умер первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.Причиной смерти, как отмечается, стал коронавирус.Кебич 8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение от имени Белоруссии, а также занимал пост премьер-министра страны до 21 июля 1994 года. В том же году он участвовал в президентских выборах. Первый тур прошел 23 июня — тогда Александр Лукашенко набрал 44,82% голосов, Кебич — 17,33. Второй тур состоялся 10 июля: за Лукашенко проголосовали 80,34% избирателей, за его соперника — 14,17%.Кебич родился 10 июня 1936 года, в 1958 году окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. После окончания института работал инженером.В 1980-1985 годах был вторым секретарем Минского городского комитета КПБ, заведующим отделом ЦК КПБ, вторым секретарем Минского ОК КПБ. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя Совета министров БССР — председателя Госплана БССР, а позднее с 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР. В 1990-1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь.
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ссср, коронавирус covid-19, станислав шушкевич, александр лукашенко, минск, вячеслав кебич, белоруссия, в мире

Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер Белоруссии Кебич

12:56 09.12.2020 (обновлено: 14:29 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей БойцовВячеслав Кебич
Вячеслав Кебич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Минске на 85-году жизни умер первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Причиной смерти, как отмечается, стал коронавирус.
Кебич 8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение от имени Белоруссии, а также занимал пост премьер-министра страны до 21 июля 1994 года. В том же году он участвовал в президентских выборах. Первый тур прошел 23 июня — тогда Александр Лукашенко набрал 44,82% голосов, Кебич — 17,33. Второй тур состоялся 10 июля: за Лукашенко проголосовали 80,34% избирателей, за его соперника — 14,17%.
Кебич родился 10 июня 1936 года, в 1958 году окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. После окончания института работал инженером.
В 1980-1985 годах был вторым секретарем Минского городского комитета КПБ, заведующим отделом ЦК КПБ, вторым секретарем Минского ОК КПБ. В 1985-1990 годах занимал должность заместителя председателя Совета министров БССР — председателя Госплана БССР, а позднее с 1989 по 1991 год был народным депутатом СССР. В 1990-1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь.
 
СССРКоронавирус COVID-19Станислав ШушкевичАлександр ЛукашенкоМинскВячеслав КебичБелоруссияВ мире
 
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