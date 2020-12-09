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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/karabakh-1588458944.html
Дополнительных документов к заявлению по Карабаху нет, заявил Пашинян
Дополнительных документов к заявлению по Карабаху нет, заявил Пашинян
Дополнительных документов к заявлению по Нагорному Карабаху сейчас нет, но должны пройти переговоры для уточнения неопределенностей, заявил в среду в ходе... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:05
2020-12-09T17:05
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Дополнительных документов к заявлению по Нагорному Карабаху сейчас нет, но должны пройти переговоры для уточнения неопределенностей, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян."Никаких приложений, дополнительных документов к заявлению (о прекращении огня в Карабахе – ред.) нет. Но в ближайшее время ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и есть неопределенности, которые нужно уточнить. Сейчас на столе переговоров конкретного документа нет, но должны пройти переговоры для уточнения многочисленных неопределенностей", - сказал Пашинян.По словам премьера, он продолжает считать, что решение карабахского вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/erdogan-1588418131.html
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Дополнительных документов к заявлению по Карабаху нет, заявил Пашинян

17:05 09.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Дополнительных документов к заявлению по Нагорному Карабаху сейчас нет, но должны пройти переговоры для уточнения неопределенностей, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Никаких приложений, дополнительных документов к заявлению (о прекращении огня в Карабахе – ред.) нет. Но в ближайшее время ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и есть неопределенности, которые нужно уточнить. Сейчас на столе переговоров конкретного документа нет, но должны пройти переговоры для уточнения многочисленных неопределенностей", - сказал Пашинян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 14:25
Эрдоган заявил о "вкладе Турции" в освобождение территорий в Карабахе
По словам премьера, он продолжает считать, что решение карабахского вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Вчера, 08:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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