Дополнительных документов к заявлению по Карабаху нет, заявил Пашинян
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Дополнительных документов к заявлению по Нагорному Карабаху сейчас нет, но должны пройти переговоры для уточнения неопределенностей, заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Никаких приложений, дополнительных документов к заявлению (о прекращении огня в Карабахе – ред.) нет. Но в ближайшее время ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и есть неопределенности, которые нужно уточнить. Сейчас на столе переговоров конкретного документа нет, но должны пройти переговоры для уточнения многочисленных неопределенностей", - сказал Пашинян.
По словам премьера, он продолжает считать, что решение карабахского вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.