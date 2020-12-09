Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.
Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.
Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.
Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.
Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.
Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.
Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.
Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.
Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.
В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.
Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.