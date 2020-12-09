https://ria.ru/20201209/karabakh-1588330393.html

Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху

Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху

В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:18

2020-12-09T08:18

2020-12-09T08:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

вадим муханов

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением территориальных приобретений, а у Еревана нет ресурсов на реванш, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В то же время, отметил эксперт, остается подвешенным вопрос статуса Нагорно-Карабахской республики, которую не признают ни Армения, ни Азербайджан – НКР потеряла значительные территории, однако сохраняет контроль над Степанакертом и некоторыми другими городами.По его прогнозу, неопределенный статус Карабаха в ближайшее время таковым и останется.Что касается дальнейших прогнозов, то в ближнесрочной перспективе соглашение будет соблюдаться, считает Муханов.Соглашение, конечно, не устраивает армянскую сторону, но у той "сейчас нет сил и возможностей, чтобы заново заниматься разрешением этого конфликта и устраивать какой-то реванш"."В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого внутриполитического кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для (премьер-министра) Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти", - пояснил РИА Новости политолог.

https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html

https://ria.ru/20201208/demarkatsiya-1588259971.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вадим муханов, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире