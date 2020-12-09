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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/karabakh-1588330393.html
Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:18
2020-12-09T08:18
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
вадим муханов
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением территориальных приобретений, а у Еревана нет ресурсов на реванш, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В то же время, отметил эксперт, остается подвешенным вопрос статуса Нагорно-Карабахской республики, которую не признают ни Армения, ни Азербайджан – НКР потеряла значительные территории, однако сохраняет контроль над Степанакертом и некоторыми другими городами.По его прогнозу, неопределенный статус Карабаха в ближайшее время таковым и останется.Что касается дальнейших прогнозов, то в ближнесрочной перспективе соглашение будет соблюдаться, считает Муханов.Соглашение, конечно, не устраивает армянскую сторону, но у той "сейчас нет сил и возможностей, чтобы заново заниматься разрешением этого конфликта и устраивать какой-то реванш"."В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого внутриполитического кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для (премьер-министра) Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти", - пояснил РИА Новости политолог.
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
https://ria.ru/20201208/demarkatsiya-1588259971.html
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никол пашинян, вадим муханов, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху

08:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший армянский военный автомобиль на окраине Джабраила
Сгоревший армянский военный автомобиль на окраине Джабраила - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением территориальных приобретений, а у Еревана нет ресурсов на реванш, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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"Что касается соглашения, то оно в целом выполняется. Если говорить о ключевом моменте – режиме прекращения огня, – в целом соблюдается", - заявил Муханов РИА Новости.
В то же время, отметил эксперт, остается подвешенным вопрос статуса Нагорно-Карабахской республики, которую не признают ни Армения, ни Азербайджан – НКР потеряла значительные территории, однако сохраняет контроль над Степанакертом и некоторыми другими городами.
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"И что будет в дальнейшем с тем населением, которое там находится? Эти вопросы не были детально прописаны в соглашении, соглашение имело другую цель", - считает Муханов.
По его прогнозу, неопределенный статус Карабаха в ближайшее время таковым и останется.
Что касается дальнейших прогнозов, то в ближнесрочной перспективе соглашение будет соблюдаться, считает Муханов.
"В ближнесрочной перспективе оно устраивает, в частности, азербайджанскую сторону…, (Баку) придется решать многие проблемы и задачи, которые появились у нее по итогам соглашения и по итогам обретения контроля над серьезными для Азербайджана территориями – вопрос переселенцев придется решать, вопрос социально-экономического освоения", - прогнозирует эксперт.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Соглашение, конечно, не устраивает армянскую сторону, но у той "сейчас нет сил и возможностей, чтобы заново заниматься разрешением этого конфликта и устраивать какой-то реванш".
"В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого внутриполитического кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для (премьер-министра) Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти", - пояснил РИА Новости политолог.
"Поэтому в ближнесрочной перспективе навряд ли мы увидим возобновление крупномасштабных военных действий. Но исключать, что в следующие годы у кого-то из горячих голов возникнет желание либо усилить свой успех, либо осуществить реванш, нельзя. Такая вероятность есть", - опасается он.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВадим МухановНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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