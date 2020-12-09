https://ria.ru/20201209/goroda-1588353963.html

Названы самые популярные российские города для рождественских путешествий

Названы самые популярные российские города для рождественских путешествий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные города для рождественских путешествий, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:02

2020-12-09T11:02

2020-12-09T11:09

кировск

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные города для рождественских путешествий, сообщает Tvil.ru. В рейтинг вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск. Несмотря на то, что в Санкт-Петербург власти просят не ехать, туристы продолжают активно интересоваться отдыхом в северной столице. Но по сравнению с прошлым годом бронирование все же упало на пять процентов. По другим направлениям число заказов значительно увеличилось. Так, например, на рождественские даты в полтора раза выросла популярность Ялты и Сочи, а Севастополя и Шерегеша — на 14 процентов. Довольно востребованным направлением становится Кировск. Видимо, многие хотят увидеть северное сияние и покататься на лыжах. Рост бронирований по этому маршруту составил 100 процентов. В сервисе уточнили, что 46 проентов их клиентов на Рождество арендуют квартиры, 45 процентов — номера в отелях, и это на 12,5 процента меньше, чем в прошлом году. Остальные путешественники выбирают дома. Средняя стоимость ночи составит на праздничные даты 4400 рублей за сутки на троих без завтрака.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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