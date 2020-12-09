https://ria.ru/20201209/goroda-1588353963.html
Названы самые популярные российские города для рождественских путешествий
Названы самые популярные российские города для рождественских путешествий
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные города для рождественских путешествий, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:02
2020-12-09T11:02
2020-12-09T11:09
кировск
туризм
куда поехать
туризм
отели
цены
новости - туризм
новый год
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939513_0:291:2958:1955_1920x0_80_0_0_0979813497e0b0fc07c1fcc5eee14b94.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные города для рождественских путешествий, сообщает Tvil.ru. В рейтинг вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск. Несмотря на то, что в Санкт-Петербург власти просят не ехать, туристы продолжают активно интересоваться отдыхом в северной столице. Но по сравнению с прошлым годом бронирование все же упало на пять процентов. По другим направлениям число заказов значительно увеличилось. Так, например, на рождественские даты в полтора раза выросла популярность Ялты и Сочи, а Севастополя и Шерегеша — на 14 процентов. Довольно востребованным направлением становится Кировск. Видимо, многие хотят увидеть северное сияние и покататься на лыжах. Рост бронирований по этому маршруту составил 100 процентов. В сервисе уточнили, что 46 проентов их клиентов на Рождество арендуют квартиры, 45 процентов — номера в отелях, и это на 12,5 процента меньше, чем в прошлом году. Остальные путешественники выбирают дома. Средняя стоимость ночи составит на праздничные даты 4400 рублей за сутки на троих без завтрака.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
кировск
ялта
сочи
севастополь
кисловодск
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939513_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d32b99e00189e3e80b6d566ed9ae0e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, куда поехать, туризм, отели, цены, новости - туризм, новый год, рождество христово, ялта, сочи, севастополь, кисловодск, санкт-петербург, казань, отдых
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные города для рождественских путешествий, сообщает Tvil.ru.
В рейтинг вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск.
Несмотря на то, что в Санкт-Петербург власти просят не ехать, туристы продолжают активно интересоваться отдыхом в северной столице. Но по сравнению с прошлым годом бронирование все же упало на пять процентов.
По другим направлениям число заказов значительно увеличилось. Так, например, на рождественские даты в полтора раза выросла популярность Ялты и Сочи, а Севастополя и Шерегеша — на 14 процентов. Довольно востребованным направлением становится Кировск. Видимо, многие хотят увидеть северное сияние и покататься на лыжах. Рост бронирований по этому маршруту составил 100 процентов.
В сервисе уточнили, что 46 проентов их клиентов на Рождество арендуют квартиры, 45 процентов — номера в отелях, и это на 12,5 процента меньше, чем в прошлом году. Остальные путешественники выбирают дома. Средняя стоимость ночи составит на праздничные даты 4400 рублей за сутки на троих без завтрака.