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Физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО, заявили в Иране
Физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО, заявили в Иране
Физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО, заявил секретарь Совета целесообразности... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:07
2020-12-09T18:43
мохсен фахризаде
министерство обороны ирана
нато
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ТЕГЕРАН, 9 дек — РИА Новости. Физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО, заявил секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Бакери.Об этом сообщило агентство Mehr.По словам Резаи, в ученого стреляли из оружия с глушителем, поэтому телохранители не слышали звуки выстрелов. По этой причине покушение стало успешным, добавил секретарь совета. Ранее СМИ писали, что физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины после того, как принял стрельбу за звуки столкновения с препятствием.Покушение на Фахризаде состоялось 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана.По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html
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мохсен фахризаде, министерство обороны ирана, нато, иран, в мире

Физика-ядерщика убили из оружия, используемого в НАТО, заявили в Иране

18:07 09.12.2020 (обновлено: 18:43 09.12.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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ТЕГЕРАН, 9 дек — РИА Новости. Физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО, заявил секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Бакери.
Об этом сообщило агентство Mehr.
По словам Резаи, в ученого стреляли из оружия с глушителем, поэтому телохранители не слышали звуки выстрелов. По этой причине покушение стало успешным, добавил секретарь совета.
Ранее СМИ писали, что физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины после того, как принял стрельбу за звуки столкновения с препятствием.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Покушение на Фахризаде состоялось 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана.
По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика
 
Мохсен ФахризадеМинистерство обороны ИранаНАТОИранВ мире
 
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