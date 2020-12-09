https://ria.ru/20201209/final-1588439949.html

Финал третьего сезона молодежного кубка "Управляй!" стартовал в Москве

Финал третьего сезона молодежного кубка "Управляй!" стартовал в Москве

Национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:49

2020-12-09T15:49

2020-12-09T15:49

алексей комиссаров

москва

екатеринбург

ростов-на-дону

образование - общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в среду в Москве, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. На отборочный этап проекта было подано 120632 заявки, за мест в финале на окружных соревнованиях боролись 1165 студентов, 157 из них стали финалистами.Финальные соревнования проходят сразу на 5 площадках: в РАНХиГС в Москве, в городских "Точках кипения" в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а также в корпоративном университете правительства Нижегородской области. Финалисты будут соревноваться в управлении виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Навыки студентов оценят эксперты из крупнейших компаний-работодателей. Также студентам предстоит пройти тестирование компетенций для получения индивидуальной оценки и оценку навыков публичных выступлений. По итогам всех испытаний будут определены победители третьего сезона кубка."В ближайшие два дня 157 студентов из 91 вуза и колледжа нашей страны будут бороться за звания победителей кубка. К слову, впервые в финал кубка вышли два студента, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Имена победителей мы назовём уже завтра, 10 числа. Все они получат возможность пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, которую проведет РАНХиГС", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Кубок "Управляй!" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20201023/proekt-1581270567.html

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алексей комиссаров, москва, екатеринбург, ростов-на-дону, образование - общество