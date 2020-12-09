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В России спроектировали установку для зеленой атомной энергетики
В России спроектировали установку для зеленой атомной энергетики
Российские ученые завершили эскизное проектирование гибридной энергетической установки, которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:58
2020-12-09T19:58
курчатовский институт
санкт-петербургский политехнический университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ученые завершили эскизное проектирование гибридной энергетической установки, которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи, необходимые для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать реакции термоядерного синтеза не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего" для атомной энергетики (делящихся изотопов урана и плутония), а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов), накапливающихся после переработки отработавшего ядерного топлива атомных электростанций.Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". В данном случае речь идет о демонстрационной системе на базе термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН. В этой установке предлагается использовать термоядерную плазму в качестве источника нейтронов для реакций деления в ядерном материале."Исчерпаемость ископаемых природных ресурсов и экологические проблемы обусловливают необходимость создания новых источников энергообеспечения. В этой связи гибридная технология является одной из перспективных стратегий, поскольку позволяет замкнуть топливный цикл атомной энергетики и улучшить ее экологические показатели", - пояснил заместитель руководителя отделения токамаков по гибридным системам Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Борис Кутеев, слова которого приведены в сообщении. По словам ученого, такие установки вписываются в существующую инфраструктуру и систему атомной энергетики России.В рамках создания эскизного проекта специалисты решили множество задач - от обоснования физических принципов работы установки до обеспечения безопасности ее эксплуатации. На данном этапе исследователи сформировали требования к экспериментальному оборудованию и готовы приступить к созданию опытного образца установки для отработки перспективной гибридной технологии на уровне тепловой мощности до 500 МВт, отмечается в сообщении.В работе, помимо специалистов "Курчатовского института", принимали участие сотрудники предприятий госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (Санкт-Петербург) "и Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва), а также Санкт-Петербургского политехнического университета.
https://ria.ru/20201111/chukotka-1583943693.html
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курчатовский институт, санкт-петербургский политехнический университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, санкт-петербург, технологии

В России спроектировали установку для зеленой атомной энергетики

19:58 09.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНациональный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ученые завершили эскизное проектирование гибридной энергетической установки, которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи, необходимые для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать реакции термоядерного синтеза не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего" для атомной энергетики (делящихся изотопов урана и плутония), а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов), накапливающихся после переработки отработавшего ядерного топлива атомных электростанций.
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Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". В данном случае речь идет о демонстрационной системе на базе термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН. В этой установке предлагается использовать термоядерную плазму в качестве источника нейтронов для реакций деления в ядерном материале.
"Исчерпаемость ископаемых природных ресурсов и экологические проблемы обусловливают необходимость создания новых источников энергообеспечения. В этой связи гибридная технология является одной из перспективных стратегий, поскольку позволяет замкнуть топливный цикл атомной энергетики и улучшить ее экологические показатели", - пояснил заместитель руководителя отделения токамаков по гибридным системам Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Борис Кутеев, слова которого приведены в сообщении. По словам ученого, такие установки вписываются в существующую инфраструктуру и систему атомной энергетики России.
В рамках создания эскизного проекта специалисты решили множество задач - от обоснования физических принципов работы установки до обеспечения безопасности ее эксплуатации. На данном этапе исследователи сформировали требования к экспериментальному оборудованию и готовы приступить к созданию опытного образца установки для отработки перспективной гибридной технологии на уровне тепловой мощности до 500 МВт, отмечается в сообщении.
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В работе, помимо специалистов "Курчатовского института", принимали участие сотрудники предприятий госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (Санкт-Петербург) "и Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва), а также Санкт-Петербургского политехнического университета.
 
Курчатовский институтСанкт-Петербургский политехнический университетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваСанкт-ПетербургТехнологии
 
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