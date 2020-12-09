https://ria.ru/20201209/energetika-1588498187.html

В России спроектировали установку для зеленой атомной энергетики

В России спроектировали установку для зеленой атомной энергетики

Российские ученые завершили эскизное проектирование гибридной энергетической установки, которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:58

2020-12-09T19:58

2020-12-09T19:58

курчатовский институт

санкт-петербургский политехнический университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

санкт-петербург

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148013/93/1480139351_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_eec2d80e108f03d25e0db4546b07d736.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ученые завершили эскизное проектирование гибридной энергетической установки, которая, как считается, поможет решать сырьевые и экологические задачи, необходимые для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".В последние годы специалисты многих стран, включая Россию, предлагают использовать реакции термоядерного синтеза не только для производства энергии, но и для наработки ядерного "горючего" для атомной энергетики (делящихся изотопов урана и плутония), а также "выжигания" опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов), накапливающихся после переработки отработавшего ядерного топлива атомных электростанций.Перечисленные задачи могут решаться с применением так называемых гибридных систем "синтез-деление". В данном случае речь идет о демонстрационной системе на базе термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН. В этой установке предлагается использовать термоядерную плазму в качестве источника нейтронов для реакций деления в ядерном материале."Исчерпаемость ископаемых природных ресурсов и экологические проблемы обусловливают необходимость создания новых источников энергообеспечения. В этой связи гибридная технология является одной из перспективных стратегий, поскольку позволяет замкнуть топливный цикл атомной энергетики и улучшить ее экологические показатели", - пояснил заместитель руководителя отделения токамаков по гибридным системам Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Борис Кутеев, слова которого приведены в сообщении. По словам ученого, такие установки вписываются в существующую инфраструктуру и систему атомной энергетики России.В рамках создания эскизного проекта специалисты решили множество задач - от обоснования физических принципов работы установки до обеспечения безопасности ее эксплуатации. На данном этапе исследователи сформировали требования к экспериментальному оборудованию и готовы приступить к созданию опытного образца установки для отработки перспективной гибридной технологии на уровне тепловой мощности до 500 МВт, отмечается в сообщении.В работе, помимо специалистов "Курчатовского института", принимали участие сотрудники предприятий госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (Санкт-Петербург) "и Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва), а также Санкт-Петербургского политехнического университета.

https://ria.ru/20201111/chukotka-1583943693.html

https://ria.ru/20201106/kavkaz-1583306968.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курчатовский институт, санкт-петербургский политехнический университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, санкт-петербург, технологии