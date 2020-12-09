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Минсельхоз назвал ожидаемый объем экспорта в 2020 году
Минсельхоз назвал ожидаемый объем экспорта в 2020 году
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году может превысить 28 миллиардов долларов, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:17
2020-12-09T15:17
2020-12-09T15:29
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году может превысить 28 миллиардов долларов, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."В 2020 году удалось сохранить высокий темп внешней торговли. План составляет 25 миллиардов долларов. На сегодняшний день он уже превышен, показатель экспорта достиг 26,5 миллиарда долларов. По итогам года рассчитываем перешагнуть отметку в 28 миллиардов долларов", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика