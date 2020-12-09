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РЖД хотят сократить сроки доставки товаров МСП на экспорт
РЖД хотят сократить сроки доставки товаров МСП на экспорт
РЖД будут работать над сокращением сроков доставки товаров малого и среднего бизнеса (МСП) на экспорт в рамках проекта "грузовой экспресс", сообщил генеральный... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:50
2020-12-09T16:24
форум "сделано в россии"
россия
олег белозеров
ржд
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РЖД будут работать над сокращением сроков доставки товаров малого и среднего бизнеса (МСП) на экспорт в рамках проекта "грузовой экспресс", сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.Он напомнил, что холдинг запустил грузовой экспресс специально для малого и среднего бизнеса. Первый сборный груз был доставлен из Москвы в Китай за 18 дней.Он пояснил, что самую большую затрату по времени занимал сбор груза. "Важно было собрать груз и пропустить его именно в виде поезда", - пояснил глава РЖД.Он отметил, что вообще грузовой поезд из Китая в Европу идет шесть дней со скоростью движения по территории России 1,15 тысячи километров в сутки, а в Европе, например, 200 километров в сутки. "А вот собрать груз, чтобы он был маршрутным, в этом заключалась самая большая проблема, которая как раз и была решена", - рассказал Белозеров.Глава РЖД напомнил, что в целом 16% перевозок продукции МСП дают "Российским железным дорогам" 46% дохода.
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форум "сделано в россии", россия, олег белозеров, ржд, экономика

РЖД хотят сократить сроки доставки товаров МСП на экспорт

13:50 09.12.2020 (обновлено: 16:24 09.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба РЖДГлава РЖД Олег Белозеров
Глава РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : пресс-служба РЖД
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РЖД будут работать над сокращением сроков доставки товаров малого и среднего бизнеса (МСП) на экспорт в рамках проекта "грузовой экспресс", сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Он напомнил, что холдинг запустил грузовой экспресс специально для малого и среднего бизнеса. Первый сборный груз был доставлен из Москвы в Китай за 18 дней.
"Восемнадцать дней считаем долго, но это пробная партия. Первый шаг мы сделали. На сегодняшний момент мы видим, что нужно работать со временем", - сообщил Белозеров в среду на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что самую большую затрату по времени занимал сбор груза. "Важно было собрать груз и пропустить его именно в виде поезда", - пояснил глава РЖД.
Он отметил, что вообще грузовой поезд из Китая в Европу идет шесть дней со скоростью движения по территории России 1,15 тысячи километров в сутки, а в Европе, например, 200 километров в сутки. "А вот собрать груз, чтобы он был маршрутным, в этом заключалась самая большая проблема, которая как раз и была решена", - рассказал Белозеров.
Глава РЖД напомнил, что в целом 16% перевозок продукции МСП дают "Российским железным дорогам" 46% дохода.
 
Форум "Сделано в России"РоссияОлег БелозеровРЖДЭкономика
 
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