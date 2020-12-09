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Комплексная доставка российских товаров появится в начале 2021 года
Комплексная доставка российских товаров появится в начале 2021 года
Комплексная система доставки российских товаров за рубеж появится в начале следующего года, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ)... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:26
2020-12-09T15:26
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
олег белозеров
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости/Прайм. Комплексная система доставки российских товаров за рубеж появится в начале следующего года, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина."Комплексная система доставки российских товаров за рубеж появится уже в начале следующего года. Мы уже начали эту работу с "Почтой России" и РЖД, есть первые результаты. В будущем году мы усилим синергию продвижения отечественных товаров и откроем интернет магазины в данных странах. Поэтому нам нужно развивать логистику и в этих перспективных направлениях, чтобы наши экспортеры могли быстрее и дешевле доставлять свои товары", - сказала она, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня"."Почта" работает над сервисами, призванными максимально упрощать "клиентский путь" экспортера при логистике. Пример такого сервиса - это комплекс фулфилмента с возможностью доставки за границу. В первом квартале 2021 года мы планируем запустить пилотный проект быстрой наземной доставки (путь от Москвы до Берлина займет менее 36 часов). Мы осознаем рост запроса клиента на скорость доставки. Даже трансграничная доставка не должна занимать больше недели, и помогаем продавцам этому запросу соответствовать", – заявил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что РЖД будут работать над сокращением сроков доставки товаров малого и среднего бизнеса (МСП) на экспорт в рамках проекта "грузовой экспресс". Первый сборный груз был доставлен из Москвы в Китай за 18 дней.
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, олег белозеров

Комплексная доставка российских товаров появится в начале 2021 года

15:26 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМашина "Почта России" у логистического почтового центра "Внуково" в поселке Марушкинское деревни Шарапово
Машина Почта России у логистического почтового центра Внуково в поселке Марушкинское деревни Шарапово - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости/Прайм. Комплексная система доставки российских товаров за рубеж появится в начале следующего года, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Комплексная система доставки российских товаров за рубеж появится уже в начале следующего года. Мы уже начали эту работу с "Почтой России" и РЖД, есть первые результаты. В будущем году мы усилим синергию продвижения отечественных товаров и откроем интернет магазины в данных странах. Поэтому нам нужно развивать логистику и в этих перспективных направлениях, чтобы наши экспортеры могли быстрее и дешевле доставлять свои товары", - сказала она, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
"Почта" работает над сервисами, призванными максимально упрощать "клиентский путь" экспортера при логистике. Пример такого сервиса - это комплекс фулфилмента с возможностью доставки за границу. В первом квартале 2021 года мы планируем запустить пилотный проект быстрой наземной доставки (путь от Москвы до Берлина займет менее 36 часов). Мы осознаем рост запроса клиента на скорость доставки. Даже трансграничная доставка не должна занимать больше недели, и помогаем продавцам этому запросу соответствовать", – заявил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что РЖД будут работать над сокращением сроков доставки товаров малого и среднего бизнеса (МСП) на экспорт в рамках проекта "грузовой экспресс". Первый сборный груз был доставлен из Москвы в Китай за 18 дней.
Член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 15:13
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Форум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрОлег Белозеров
 
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