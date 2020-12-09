Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/dialog-1588390925.html
Представители общепита предложили властям Петербурга диалог
Представители общепита предложили властям Петербурга диалог
Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге "карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:00
2020-12-09T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
евгений елин
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/28353/95/283539554_0:186:2895:1814_1920x0_80_0_0_4d18835f416ee7f9899228303f39a880.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге "карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов, предложила властям города организовать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588365050.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/28353/95/283539554_114:0:2781:2000_1920x0_80_0_0_b3fdc71ef0b2f39ea671325239157d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, евгений елин, санкт-петербург

Представители общепита предложили властям Петербурга диалог

13:00 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБолельщики в спорт-баре
Болельщики в спорт-баре - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге "карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов, предложила властям города организовать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.
"Мы хотели бы обратиться к правительству Санкт-Петербурга с предложением организовать рабочую группу по данному вопросу и в кратчайшие сроки приступить к обсуждению нашей общей проблемы в формате конструктивного диалога", - говорится в распространенном для СМИ заявлении создателей "карты сопротивления".
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 11:38Распространение нового коронавируса
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЕвгений ЕлинСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
06:59Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Лента новостейМолния