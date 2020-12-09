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Представители общепита предложили властям Петербурга диалог
Представители общепита предложили властям Петербурга диалог
Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге "карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:00
2020-12-09T13:00
2020-12-09T13:00
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коронавирус в россии
евгений елин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге "карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов, предложила властям города организовать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, евгений елин, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Инициативная группа представителей общепита, создавшая в Петербурге
"карту сопротивления" адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов, предложила властям города организовать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.
"Мы хотели бы обратиться к правительству Санкт-Петербурга с предложением организовать рабочую группу по данному вопросу и в кратчайшие сроки приступить к обсуждению нашей общей проблемы в формате конструктивного диалога", - говорится в распространенном для СМИ заявлении создателей "карты сопротивления".
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
Комментируя эту акцию, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин
заявлял, что власти проверят работу баров с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений ограничительных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.