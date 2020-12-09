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В ГД предложили изучить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано"
В ГД предложили изучить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано"
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил обсудить в Госдуме деятельность Анатолия Чубайса на посту "Роснано". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:38
2020-12-09T13:42
сергей куликов
справедливая россия
госдума рф
роснано
анатолий чубайс
олег нилов
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил обсудить в Госдуме деятельность Анатолия Чубайса на посту "Роснано".Ранее правительство Российской Федерации утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Анатолия Чубайса.По мнению Нилова, такое событие, как уход главы "Роснано" после десяти лет службы, "как-то тихо прошло".Он считает, что в ГД необходимо обсудить "последствия деятельности" Чубайса."У нас есть наш комитет — по контролю (и регламенту. — Прим. ред.), Счетная палата, давайте посчитаем — где планшеты, где телефоны, обещанные у каждого россиянина, в том числе у каждого школьника? Отечественные планшеты где? А может, компьютерные томографы появились, которые так необходимы сегодня для наших больниц, особенно в регионах?" — спросил Нилов.В "Роснано" ранее заявили, что за время руководства Чубайса "Роснано" компания стала лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат — это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.Сам Чубайс на прошлой неделе на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось". Он добавил, что его команде "не стыдно посмотреть на то, что сделано", и назвал выполнение миссии "добросовестным".
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/chubays-1588014189.html
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сергей куликов, справедливая россия, госдума рф, роснано, анатолий чубайс, олег нилов, общество

В ГД предложили изучить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано"

12:38 09.12.2020 (обновлено: 13:42 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил обсудить в Госдуме деятельность Анатолия Чубайса на посту "Роснано".
Ранее правительство Российской Федерации утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Анатолия Чубайса.
По мнению Нилова, такое событие, как уход главы "Роснано" после десяти лет службы, "как-то тихо прошло".

"А где отчет? А где анализ деятельности? Где доклады, <…> на что потрачены деньги? Тишина. Просто один ушел, десять лет поруководив, не отчитался. Даже не присел на дорожку. Мы здесь не проанализировали", — сказал Нилов журналистам.

Он считает, что в ГД необходимо обсудить "последствия деятельности" Чубайса.
"У нас есть наш комитет — по контролю (и регламенту. — Прим. ред.), Счетная палата, давайте посчитаем — где планшеты, где телефоны, обещанные у каждого россиянина, в том числе у каждого школьника? Отечественные планшеты где? А может, компьютерные томографы появились, которые так необходимы сегодня для наших больниц, особенно в регионах?" — спросил Нилов.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:52
В Кремле назвали конкретные цели Чубайса на новой должности
В "Роснано" ранее заявили, что за время руководства Чубайса "Роснано" компания стала лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.
При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат — это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.
Сам Чубайс на прошлой неделе на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось". Он добавил, что его команде "не стыдно посмотреть на то, что сделано", и назвал выполнение миссии "добросовестным".
Фотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 15:11
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Сергей КуликовСправедливая РоссияГосдума РФРоснаноАнатолий ЧубайсОлег НиловОбщество
 
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