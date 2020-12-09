https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html

В ГД предложили изучить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано"

В ГД предложили изучить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано"

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил обсудить в Госдуме деятельность Анатолия Чубайса на посту "Роснано". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:38

2020-12-09T12:38

2020-12-09T13:42

сергей куликов

справедливая россия

госдума рф

роснано

анатолий чубайс

олег нилов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587492204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1a642f032a9a78af142029d98021b30.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов предложил обсудить в Госдуме деятельность Анатолия Чубайса на посту "Роснано".Ранее правительство Российской Федерации утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет. На этом посту он сменит Анатолия Чубайса.По мнению Нилова, такое событие, как уход главы "Роснано" после десяти лет службы, "как-то тихо прошло".Он считает, что в ГД необходимо обсудить "последствия деятельности" Чубайса."У нас есть наш комитет — по контролю (и регламенту. — Прим. ред.), Счетная палата, давайте посчитаем — где планшеты, где телефоны, обещанные у каждого россиянина, в том числе у каждого школьника? Отечественные планшеты где? А может, компьютерные томографы появились, которые так необходимы сегодня для наших больниц, особенно в регионах?" — спросил Нилов.В "Роснано" ранее заявили, что за время руководства Чубайса "Роснано" компания стала лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат — это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.Сам Чубайс на прошлой неделе на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось". Он добавил, что его команде "не стыдно посмотреть на то, что сделано", и назвал выполнение миссии "добросовестным".

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/chubays-1588014189.html

https://ria.ru/20201207/vystrel-1588034382.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, справедливая россия, госдума рф, роснано, анатолий чубайс, олег нилов, общество