https://ria.ru/20201209/byudzhet-1588321391.html

Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, предусматривающий санкции против российских газопроводов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:18

2020-12-09T02:18

2020-12-09T06:39

северный поток — 2

турецкий поток

дональд трамп

с-400 «триумф»

турция

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, предусматривающий санкции против российских газопроводов, свидетельствуют результаты голосования.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп грозился наложить вето на этот документ. Американского лидера не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до сих пор игнорировал угрозы президента.Согласно 740-миллиардному законопроекту, в частности, планируется расширение санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.Документ поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.Трампа не устраивает "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса переименовать военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Сторонники этой меры говорят, что она поможет бороться с расизмом, противники — что это ненужное сведение счетов с американской историей.Также президент требовал, чтобы в законе закрепили меры ответственности соцсетей и СМИ за публикуемый ими контент. Эти меры относятся не к обороне, а к личным счетам Трампа и социальных сетей. Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президнета как дезинформацию или спорный контент. Трамп обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за публикации, это нарушит сложившуюся в Соединенных Штатах традицию и де-факто может предельно затруднить работу масс-медиа. Конгресс не поддерживает президента в этом вопросе.

https://ria.ru/20201209/vybory-1588317582.html

https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html

турция

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», турция, сша, украина, в мире