В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы
22:13 09.12.2020 (обновлено: 22:19 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто, российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории РФ и возврата россиян на родину. Перевозка граждан РФ за пределы страны с туристическими целями запрещена", - сказала представитель Росавиации.
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Она уточнила, что запрет не распространяется на полеты в страны, авиасообщение с которыми открыто.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию , Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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