https://ria.ru/20201209/bilety-1588512513.html

В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы

В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы

Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:13

2020-12-09T22:13

2020-12-09T22:19

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

южная корея

белоруссия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09983852090766e7d22cf95b4525b92.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто, российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.Она уточнила, что запрет не распространяется на полеты в страны, авиасообщение с которыми открыто.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию , Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

https://ria.ru/20201208/reysy-1588169099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/polet-1585940640.html

южная корея

белоруссия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), южная корея, белоруссия, япония