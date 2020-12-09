Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/bilety-1588512513.html
В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы
В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы
Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T22:13
2020-12-09T22:19
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
южная корея
белоруссия
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b09983852090766e7d22cf95b4525b92.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто, российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.Она уточнила, что запрет не распространяется на полеты в страны, авиасообщение с которыми открыто.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию , Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
https://ria.ru/20201208/reysy-1588169099.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/polet-1585940640.html
южная корея
белоруссия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882950_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_fba3c97e9b7b62380f9aa2220aad1a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), южная корея, белоруссия, япония

В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские авиарейсы

22:13 09.12.2020 (обновлено: 22:19 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Росавиация уведомила отечественные авиакомпании о запрете брать на грузопассажирские рейсы из РФ в страны, авиасообщение с которыми на данный момент закрыто, российских туристов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории РФ и возврата россиян на родину. Перевозка граждан РФ за пределы страны с туристическими целями запрещена", - сказала представитель Росавиации.

Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 11:30
"ЮТэйр" возобновляет рейсы между Москвой и Миланом
Она уточнила, что запрет не распространяется на полеты в страны, авиасообщение с которыми открыто.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию , Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Стюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:42
Рейсы запущены. Россияне снова могут летать в Венесуэлу
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Южная КореяБелоруссияЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
07:58Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность военных
07:48В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
07:10Российские врачи помогли за сутки более чем 40 жителям Степанакерта
07:06Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
06:59Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
06:57Хакеры заполучили данные по вакцинам компаний Pfizer и BioNTech
Лента новостейМолния