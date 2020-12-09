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СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах
СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах
В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по итогам рейда по барам Центрального района города, который прошел минувшей ночью, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:47
2020-12-09T19:16
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по итогам рейда по барам Центрального района города, который прошел минувшей ночью, сообщил СК на своем сайте. В отношении заведений, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, открыли два производства по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Ранее в интернете появилась интерактивная "карта сопротивления" с адресами около ста петербургских баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей по коронавирусу. Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме.Вице-губернатор города Евгений Елин предупредил, что эти точки проверят. В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах

18:47 09.12.2020 (обновлено: 19:16 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по итогам рейда по барам Центрального района города, который прошел минувшей ночью, сообщил СК на своем сайте.
В отношении заведений, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, открыли два производства по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Ранее в интернете появилась интерактивная "карта сопротивления" с адресами около ста петербургских баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей по коронавирусу. Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме.
Вице-губернатор города Евгений Елин предупредил, что эти точки проверят.
В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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