https://ria.ru/20201209/bar-1588486012.html

СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах

СК возбудил уголовные дела из-за нарушений в петербургских барах

В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по итогам рейда по барам Центрального района города, который прошел минувшей ночью, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:47

2020-12-09T18:47

2020-12-09T19:16

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Петербурге следователи возбудили уголовные дела по итогам рейда по барам Центрального района города, который прошел минувшей ночью, сообщил СК на своем сайте. В отношении заведений, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, открыли два производства по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Ранее в интернете появилась интерактивная "карта сопротивления" с адресами около ста петербургских баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей по коронавирусу. Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме.Вице-губернатор города Евгений Елин предупредил, что эти точки проверят. В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия