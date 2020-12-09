https://ria.ru/20201209/agrarii-1588431810.html

Томенко высоко оценил итоги работы аграриев Алтайского края

Томенко высоко оценил итоги работы аграриев Алтайского края

Аграрии Алтайского края в этом году, несмотря на пандемию и летнюю засуху, сохраняют финансовую устойчивость и уверенно смотрят в будущее, заявил губернатор ... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:11

2020-12-09T15:11

2020-12-09T15:11

алтайский край

виктор томенко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

алтайский край

экономика

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БАРНАУЛ, 9 дек – РИА Новости. Аграрии Алтайского края в этом году, несмотря на пандемию и летнюю засуху, сохраняют финансовую устойчивость и уверенно смотрят в будущее, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании краевого правительства по подведению итогов аграрного года.По предварительным данным регионального минсельхоза, в 2020 году объем чистой прибыли агропредприятий в Алтайском крае превысит 18 миллиардов рублей, что почти на 40% выше уровня прошлого года. Рентабельность же сельхозорганизаций с учетом субсидий оценивается на уровне 30%, в то время как в прошлом году была 22%. При этом 91,5% сельхозорганизаций края планируют завершить год с прибылью."Несмотря на непростые погодные условия и пандемию, полученные результаты позволяют высоко оценить работу всех вовлеченных структур, аграриев и с уверенностью смотреть в будущее", - привели слова Томенко в краевом правительстве.Глава региона отметил качество работы отрасли и подчеркнул, что хотя аграрный год уже можно считать завершенным, работу по нему таковой назвать нельзя. Он дал несколько поручений региональному минсельхозу."До конца года необходимо довести аграриев средства, которые нам придут из федерального бюджета. Все остальные органы власти вам окажут поддержку в этом вопросе. Готовьте и актуализируйте нормативно-правовую базу по господдержке на следующий год. Заключайте все необходимые соглашения с федеральным Минсельхозом – их много", - сказал губернатор.По итогам агросезона Алтайский край получил 3,9 миллиона тонн зерна в зачетном весе, что достаточно для обеспечения внутрирегиональной потребности. С учетом переходящих запасов ресурсы зерна оцениваются в пределах 6 миллионов тонн, что позволит обеспечить перерабатывающий сектор и экспортные поставки. Также край сохранил лидерство в стране по гречихе - собрано 500 тысяч тонн, что достаточно для обеспечения возросшего спроса населения. Выросло производство масличных культур. В животноводстве также сохраняется положительная динамика, производство молока по году превысит 1,2 миллиона тонн, скота и птицы на убой - 276 тысяч тонн, яиц - 1 миллиард штук.

https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html

https://ria.ru/20201120/tsentr-1585508598.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), алтайский край, экономика