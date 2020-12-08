https://ria.ru/20201208/zhile-1588173258.html

Россиян предупредили о запрете хранить вещи на чердаках

Россиян предупредили о запрете хранить вещи на чердаках

С 1 января вступает в силу постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". О том, какие нововведения ждут... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:01

2020-12-08T12:01

2020-12-08T12:01

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. С 1 января вступает в силу постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". О том, какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Еще один запрет связан с газовыми приборами — их нельзя будет эксплуатировать в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания. По словам эксперта, это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.Кроме того, правила запрещают оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Изменения коснутся и решеток на окнах подвалов и аварийных выходов — они должны открываться, особенно если указаны как эвакуационный выход.Тем не менее, считает эксперт, каких-то принципиальных изменений для жильцов в этих нововведениях нет."Люди, живущие в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, точно могут спать спокойно", — заключил Кричевский.Самые частые нарушенияОдно из самых распространенных нарушений в области пожарной безопасности — загромождение мебелью лестничных площадок и лифтовых холлов, рассказал адвокат московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев."Очень часто граждане выносят туда ненужную старую мебель либо складируют неиспользованные строительно-отделочные материалы, не задумываясь о том, что такие действия могут привести к серьезным последствиям, как для них самих, так и для жильцов всего дома", — пояснил он.Однако, по мнению эксперта, такие нарушения выявить проще всего, поскольку установить собственника имущества не составляет большого труда.Важным элементом пожарной безопасности может быть балкон, на котором можно спрятаться от огня, но не всегда люди относятся к этому серьезно, отметил руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.Кроме того, жильцы довольно часто забивают хламом пожарные шкафы (если они есть в доме). Это не позволяет пожарным вовремя среагировать и достать быстро оборудование, добавил эксперт. Кроме того, напомнил он, нельзя закладывать окна, а дверь должна свободно открываться.Правила пожарной безопасности запрещают также блокировать двери, переходы и люки, добавила адвокат Виктория Данильченко.Чем нельзя торговать в жилых домахВ середине августа МЧС выпустило приказ, вносящий изменения в свод правил о пожарной безопасности. В частности, в жилых домах запретили размещать магазины, специализирующиеся на торговле бытовой химией, горючими жидкостями, строительными метариалами, порохом и патронами и другими веществами и материалами, способными взрываться или возгораться. Запрет касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел. Мусоропроводы в жилых домах должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками, следует из приказа. Мусорная камера должна иметь самостоятельный вход, изолированный от эвакуационных выходов из здания, а огнепреграждающие заслонки, устанавливаемые на входах мусоропроводов и бельепроводов, должны самостоятельно закрываться при пожаре.Кроме того, документ установил и новые правила для проектирования котельных. Теперь они должны иметь датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы или на пары горючих жидкостей. Датчики будут оснащены световыми и звуковыми сигналами, отключающими подачу топлива и включающими аварийную вентиляцию и аварийное освещение.При проектировании котельных должны учитываться приточно-вытяжная и аварийная вентиляция, следует из приказа. Наличие аварийного освещения и бесперебойного электроснабжения стало обязательным. Помимо этого, электрооборудование в котельной должно быть взрывобезопасным.

https://realty.ria.ru/20200930/balkony-1577989025.html

https://realty.ria.ru/20201120/apartamenty-1585533688.html

https://realty.ria.ru/20190717/1556615642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество