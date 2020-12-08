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Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году
Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие нововведения ждут жильцов... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T07:04
2020-12-08T07:04
алексей кричевский
россия
жилье
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов.По словам специалиста, со следующего года им запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.Он допустил, что это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.Кричевский уточнил, что также запретят оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Изменения коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов — они должны открываться. Эксперт отметил, что за перечисленные нарушения можно получить штраф.Кому не стоит сдавать квартируСдача квартиры иностранному или иногороднему нанимателю таит в себе риски, поскольку при возникновении спорной ситуации судиться с ними будет сложнее. Об этом РИА Недвижимость рассказал партнер коллегии адвокатов Pen &amp; Paper Станислав Данилов.Он подчеркнул, что решение таких споров, как наличие задолженности по аренде, осуществление арендатором незаконных перепланировок, причинение жильцом вреда квартире и имуществу может происходить только в суде по месту регистрации ответчика.Также Данилов посоветовал указывать в договоре аренды в качестве основания для его расторжения нарушение общественного порядка, несоблюдение прав соседей и наличие у нанимателя домашних животных.
https://realty.ria.ru/20201208/utechka-1588051334.html
https://realty.ria.ru/20201127/rieltory-1586542962.html
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алексей кричевский, россия, жилье, общество

Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

07:04 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовостройки в Новой Москве
Новостройки в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов.
По словам специалиста, со следующего года им запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.

"(Там. — Прим. ред.) зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", — пояснил Кричевский.

Он допустил, что это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.
Кричевский уточнил, что также запретят оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Изменения коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов — они должны открываться. Эксперт отметил, что за перечисленные нарушения можно получить штраф.
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Кому не стоит сдавать квартиру

Сдача квартиры иностранному или иногороднему нанимателю таит в себе риски, поскольку при возникновении спорной ситуации судиться с ними будет сложнее. Об этом РИА Недвижимость рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Он подчеркнул, что решение таких споров, как наличие задолженности по аренде, осуществление арендатором незаконных перепланировок, причинение жильцом вреда квартире и имуществу может происходить только в суде по месту регистрации ответчика.
Также Данилов посоветовал указывать в договоре аренды в качестве основания для его расторжения нарушение общественного порядка, несоблюдение прав соседей и наличие у нанимателя домашних животных.
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