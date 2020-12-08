https://ria.ru/20201208/zhile-1588136155.html

Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие нововведения ждут жильцов... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:04

2020-12-08T07:04

2020-12-08T07:04

алексей кричевский

россия

жилье

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов.По словам специалиста, со следующего года им запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.Он допустил, что это подразумевает запрет на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.Кричевский уточнил, что также запретят оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Изменения коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов — они должны открываться. Эксперт отметил, что за перечисленные нарушения можно получить штраф.Кому не стоит сдавать квартируСдача квартиры иностранному или иногороднему нанимателю таит в себе риски, поскольку при возникновении спорной ситуации судиться с ними будет сложнее. Об этом РИА Недвижимость рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.Он подчеркнул, что решение таких споров, как наличие задолженности по аренде, осуществление арендатором незаконных перепланировок, причинение жильцом вреда квартире и имуществу может происходить только в суде по месту регистрации ответчика.Также Данилов посоветовал указывать в договоре аренды в качестве основания для его расторжения нарушение общественного порядка, несоблюдение прав соседей и наличие у нанимателя домашних животных.

https://realty.ria.ru/20201208/utechka-1588051334.html

https://realty.ria.ru/20201127/rieltory-1586542962.html

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алексей кричевский, россия, жилье, общество