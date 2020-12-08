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Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году
Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году
В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждет минимум десять нововведений. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:13
2020-12-08T09:15
алексей кричевский
россия
жилье
общество
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Собственников недвижимости ждут новые запреты в 2021 году
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждет минимум десять нововведений. Это следует из постановления правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января.К чему готовиться гражданам, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.В теории это оставляет возможность запрета на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет, пояснил он. Но на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости. Конкретизируется и запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях. В новых правилах сказано, что там нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты и т.п. Изменения коснутся и решеток на окнах подвалов и аварийных выходов: они должны открываться. Не исключено, что пожарные службы заинтересуются и некоторыми решетками на первых этажах. За нарушения можно получить штраф, говорит Кричевский. При этом принципиальных изменений и отдельных массовых проверок эксперт не ожидает. По его словам, люди, живущие в домах, которые ввели в эксплуатацию менее 20 лет назад, точно могут не волноваться — нужно просто соблюдать правила.
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алексей кричевский, россия, жилье, общество

Эксперт рассказал, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году

03:13 08.12.2020 (обновлено: 09:15 08.12.2020)
 
© РИА НовостиДома
Дома - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждет минимум десять нововведений.
Это следует из постановления правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января.
К чему готовиться гражданам, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", — перечислил эксперт.

В теории это оставляет возможность запрета на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет, пояснил он. Но на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.
Конкретизируется и запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях. В новых правилах сказано, что там нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты и т.п.
Изменения коснутся и решеток на окнах подвалов и аварийных выходов: они должны открываться. Не исключено, что пожарные службы заинтересуются и некоторыми решетками на первых этажах. За нарушения можно получить штраф, говорит Кричевский.
При этом принципиальных изменений и отдельных массовых проверок эксперт не ожидает. По его словам, люди, живущие в домах, которые ввели в эксплуатацию менее 20 лет назад, точно могут не волноваться — нужно просто соблюдать правила.
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Алексей КричевскийРоссияЖильеОбщество
 
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