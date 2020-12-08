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В соцзащите рассказали о ситуации с выселением многодетной семьи в Москве
В соцзащите рассказали о ситуации с выселением многодетной семьи в Москве
Многодетной матери из Москвы, которая заявила о выселении из квартиры, предложили переселение в кризисный центр и социальную помощь, но она отказалась, сообщает РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:51
2020-12-08T12:51
москва
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многодетной матери из Москвы, которая заявила о выселении из квартиры, предложили переселение в кризисный центр и социальную помощь, но она отказалась, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что многодетную мать выселяют из собственной квартиры на юго-востоке Москвы."Двадцать четвертого ноября 2020 года из поста в социальной сети специалистам соцзащиты стало известно, что многодетную мать выселяют из квартиры на юго-востоке Москвы. Сотрудники оперативно отреагировали на данную публикацию. В тот же день психолог Центра поддержки семьи и детства "Гармония" связалась с женщиной по телефону и предложила социальную помощь. Однако та ответила, что в настоящее время в социальных услугах не нуждается", - говорится в сообщении.Отмечается, что 4 декабря матери с детьми было предложено временно поселиться в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Также ей предложили помощь с автотранспортом для переезда. На предложение женщина ответила отказом.Сообщается, что женщина получает все необходимые социальные выплаты как многодетная и одинокая мать, а также с 2020 года - ежемесячное пособие на двоих несовершеннолетних детей. Кроме этого, женщине неоднократно оказывалась адресная социальная помощь в виде электронных социальных сертификатов на продукты питания, бытовую электронику: холодильник, ноутбук, стиральную машину, телевизор. Также ей предоставлялись продуктовые наборы, подарки для детей к Новому году, билеты на концерты и елки и прочее."Соцзащита и в дальнейшем будет сопровождать семью, оказывать ей необходимую социальную помощь. Мы делаем все, для того, чтобы наиболее безболезненно разрешить эту сложную ситуацию. По имеющейся информации, компетентными органами в настоящее время осуществляется исполнительное производство по решению суда", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201019/vyselenie-1580147658.html
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москва, общество

В соцзащите рассказали о ситуации с выселением многодетной семьи в Москве

12:51 08.12.2020
 
© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Fotolia / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многодетной матери из Москвы, которая заявила о выселении из квартиры, предложили переселение в кризисный центр и социальную помощь, но она отказалась, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что многодетную мать выселяют из собственной квартиры на юго-востоке Москвы.
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"Двадцать четвертого ноября 2020 года из поста в социальной сети специалистам соцзащиты стало известно, что многодетную мать выселяют из квартиры на юго-востоке Москвы. Сотрудники оперативно отреагировали на данную публикацию. В тот же день психолог Центра поддержки семьи и детства "Гармония" связалась с женщиной по телефону и предложила социальную помощь. Однако та ответила, что в настоящее время в социальных услугах не нуждается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 декабря матери с детьми было предложено временно поселиться в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Также ей предложили помощь с автотранспортом для переезда. На предложение женщина ответила отказом.
"Соцзащита знает семью с 2010 года. Семья переехала в Москву из другого региона России. Муж получил в столице служебную квартиру, и в браке было рождено трое детей. Сейчас они взрослые самостоятельные люди 30, 27 и 24 лет, и они живут отдельно от матери и не имеют права на это жилье. После развода с супругом женщина осталась в ведомственном общежитии с двумя детьми, которые сразу не имели законодательного права на ведомственную квартиру как члены семьи военнослужащего. Им на сегодняшний день 11 и 13 лет", - говорится в материале.
Сообщается, что женщина получает все необходимые социальные выплаты как многодетная и одинокая мать, а также с 2020 года - ежемесячное пособие на двоих несовершеннолетних детей. Кроме этого, женщине неоднократно оказывалась адресная социальная помощь в виде электронных социальных сертификатов на продукты питания, бытовую электронику: холодильник, ноутбук, стиральную машину, телевизор. Также ей предоставлялись продуктовые наборы, подарки для детей к Новому году, билеты на концерты и елки и прочее.
"Соцзащита и в дальнейшем будет сопровождать семью, оказывать ей необходимую социальную помощь. Мы делаем все, для того, чтобы наиболее безболезненно разрешить эту сложную ситуацию. По имеющейся информации, компетентными органами в настоящее время осуществляется исполнительное производство по решению суда", - отметили в ведомстве.
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