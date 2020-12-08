https://ria.ru/20201208/vyselenie-1588190486.html

В соцзащите рассказали о ситуации с выселением многодетной семьи в Москве

В соцзащите рассказали о ситуации с выселением многодетной семьи в Москве

Многодетной матери из Москвы, которая заявила о выселении из квартиры, предложили переселение в кризисный центр и социальную помощь, но она отказалась, сообщает РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:51

2020-12-08T12:51

2020-12-08T12:51

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многодетной матери из Москвы, которая заявила о выселении из квартиры, предложили переселение в кризисный центр и социальную помощь, но она отказалась, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что многодетную мать выселяют из собственной квартиры на юго-востоке Москвы."Двадцать четвертого ноября 2020 года из поста в социальной сети специалистам соцзащиты стало известно, что многодетную мать выселяют из квартиры на юго-востоке Москвы. Сотрудники оперативно отреагировали на данную публикацию. В тот же день психолог Центра поддержки семьи и детства "Гармония" связалась с женщиной по телефону и предложила социальную помощь. Однако та ответила, что в настоящее время в социальных услугах не нуждается", - говорится в сообщении.Отмечается, что 4 декабря матери с детьми было предложено временно поселиться в Кризисном центре помощи женщинам и детям. Также ей предложили помощь с автотранспортом для переезда. На предложение женщина ответила отказом.Сообщается, что женщина получает все необходимые социальные выплаты как многодетная и одинокая мать, а также с 2020 года - ежемесячное пособие на двоих несовершеннолетних детей. Кроме этого, женщине неоднократно оказывалась адресная социальная помощь в виде электронных социальных сертификатов на продукты питания, бытовую электронику: холодильник, ноутбук, стиральную машину, телевизор. Также ей предоставлялись продуктовые наборы, подарки для детей к Новому году, билеты на концерты и елки и прочее."Соцзащита и в дальнейшем будет сопровождать семью, оказывать ей необходимую социальную помощь. Мы делаем все, для того, чтобы наиболее безболезненно разрешить эту сложную ситуацию. По имеющейся информации, компетентными органами в настоящее время осуществляется исполнительное производство по решению суда", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201019/vyselenie-1580147658.html

https://realty.ria.ru/20200714/1574335222.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество