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В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой
В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой
В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:07
2020-12-08T16:07
россия
николас мадуро
совет федерации рф
константин косачев
венесуэла
политика
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.Ранее сенатор отмечал, что из-за политического кризиса в стране практически заморожены контакты с Венесуэлой по парламентской линии.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших парламентских выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%."Президент Николас Мадуро нашёл время встретиться с российской делегацией дважды - до дня голосования, вместе с другими международными наблюдателями, и после него, отдельно и обстоятельно. Это подтверждает особый и перспективный характер двусторонних отношений. После инаугурации 5 января 2021 года новой Национальной Ассамблеи будем активно работать с коллегами, обязательно воссоздадим в Совете Федерации парламентскую группу дружбы", - написал Косачев в фейсбуке.
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россия, николас мадуро, совет федерации рф, константин косачев, венесуэла, политика

В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой

16:07 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Ранее сенатор отмечал, что из-за политического кризиса в стране практически заморожены контакты с Венесуэлой по парламентской линии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
08:00
"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших парламентских выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
"Президент Николас Мадуро нашёл время встретиться с российской делегацией дважды - до дня голосования, вместе с другими международными наблюдателями, и после него, отдельно и обстоятельно. Это подтверждает особый и перспективный характер двусторонних отношений. После инаугурации 5 января 2021 года новой Национальной Ассамблеи будем активно работать с коллегами, обязательно воссоздадим в Совете Федерации парламентскую группу дружбы", - написал Косачев в фейсбуке.
 
РоссияНиколас МадуроСовет Федерации РФКонстантин КосачевВенесуэлаПолитика
 
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