https://ria.ru/20201208/venesuela-1588239341.html

В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой

В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой

В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:07

2020-12-08T16:07

2020-12-08T16:07

россия

николас мадуро

совет федерации рф

константин косачев

венесуэла

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.Ранее сенатор отмечал, что из-за политического кризиса в стране практически заморожены контакты с Венесуэлой по парламентской линии.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших парламентских выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%."Президент Николас Мадуро нашёл время встретиться с российской делегацией дважды - до дня голосования, вместе с другими международными наблюдателями, и после него, отдельно и обстоятельно. Это подтверждает особый и перспективный характер двусторонних отношений. После инаугурации 5 января 2021 года новой Национальной Ассамблеи будем активно работать с коллегами, обязательно воссоздадим в Совете Федерации парламентскую группу дружбы", - написал Косачев в фейсбуке.

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николас мадуро, совет федерации рф, константин косачев, венесуэла, политика