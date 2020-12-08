В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с Венесуэлой
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Совфеде восстановят парламентскую группу дружбы с венесуэльскими коллегами, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Ранее сенатор отмечал, что из-за политического кризиса в стране практически заморожены контакты с Венесуэлой по парламентской линии.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших парламентских выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
"Президент Николас Мадуро нашёл время встретиться с российской делегацией дважды - до дня голосования, вместе с другими международными наблюдателями, и после него, отдельно и обстоятельно. Это подтверждает особый и перспективный характер двусторонних отношений. После инаугурации 5 января 2021 года новой Национальной Ассамблеи будем активно работать с коллегами, обязательно воссоздадим в Совете Федерации парламентскую группу дружбы", - написал Косачев в фейсбуке.