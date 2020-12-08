https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку

"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку

Парламентские выборы в Венесуэле Госдеп США заранее назвал "фикцией", а правящая власть оценила как триумф. Несмотря на бойкот основных оппозиционных сил, за... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:10

хуан гуаидо

дональд трамп

николас мадуро

опек

джо байден

венесуэла

сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Парламентские выборы в Венесуэле Госдеп США заранее назвал "фикцией", а правящая власть оценила как триумф. Несмотря на бойкот основных оппозиционных сил, за голоса боролись пять партий. Однако, как и ожидалось, большинство — у сторонников президента Николаса Мадуро. Что будет с потерявшим независимость парламентом и его председателем Хуаном Гуайдо, разбиралось РИА Новости.Редкостная неявкаВ воскресенье в Венесуэле выбирали 277 депутатов — на 111 больше, чем раньше. Победители займут кресла в Национальной ассамблее — однопалатном парламенте — пятого января. Срок полномочий — пять лет. Из двадцати миллионов зарегистрированных избирателей до участков дошла лишь треть. Большинство отдали предпочтение сторонникам президента Николаса Мадуро. Коалиция его Единой социалистической партии набрала 67,6 процента голосов после обработки 80 процентов бюллетеней. Оппозиционные кандидаты — лишь 18. Интересно, что подсчеты проводили на новых аппаратах. Почти все старые машины, а их было 50 тысяч, в феврале сгорели из-за поджога государственного телекоммуникационного центра CANTV в Валенсии."Мы возродили Национальную ассамблею большинством голосов венесуэльского народа, — объявил Мадуро по итогам волеизъявления. — Это великая победа, не поколебавшая демократию". Многие, однако, его мнение не разделяют. Крупнейшие оппозиционные партии, недовольные отсутствием международных наблюдателей, бойкотировали голосование. Это дало результат: 31 процент — чрезвычайно слабая явка по венесуэльским меркам, обычно бывает в два раза больше. Хотя в президентских выборах 2018 года, где, как полагает оппозиция, незаконно победил Мадуро, приняли участие меньше половины избирателей. Еще до начала голосования в его исходе усомнился госсекретарь США Майк Помпео. "Результаты, которые объявит нелегитимный режим Мадуро, не отразят волю народа", — подчеркнул он. Не признают законность выборов и в Евросоюзе, и в странах Латинской Америки. Разомкнутые рядыАдминистрация Белого дома под руководством Дональда Трампа на протяжении двух лет пыталась дискредитировать власть Николаса Мадуро. Вводили санкции, стараясь лишить страну доходов от экспорта нефти. И ситуация сложилась действительно плачевная. Бензина попросту нет — даже для экстренных служб и скорой помощи. Регулярно происходят перебои с водоснабжением и электричеством, деньги из-за гиперинфляции носят в мешках, а минимальная зарплата равна стоимости пачки риса. Особенно тяжело сейчас — в период пандемии. Однако оппозиция не сумела использовать бедственное положение для консолидации противников официальной власти. В их рядах нет единства. Крупные партии призывали к бойкоту, а мелкие предпочли участвовать в выборах. Но тоже разделились на два лагеря: левый, где нашлось место Компартии, и умеренный, куда влились, в том числе, те, что откололись от крупных. "Проблем в рядах оппозиции много. Во-первых, круглый стол демократического единства, который занимал две трети в нынешнем парламенте, объединяет лишь то, что там все против Мадуро", — указывает Збигнев Ивановский, руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, профессор факультета глобальных процессов МГУ.Среди них есть сторонники конституционной смены власти — их имена в бюллетене. "Есть и те, кто считает, что выборы бесполезны, надо выводить народ на улицы. Но сейчас эпидемия, люди устали и никуда выходить не хотят", — добавляет Ивановский. Еще одно слабое место — отсутствие новых лиц, отмечает Татьяна Русакова, эксперт Центра изучения кризисного общества, автор телеграм-канала "ЛАТАМ". "Годами одни и те же персонажи создают фракции, ссорятся, ходят по кругу. Свежей крови в оппозиции нет, а старым героям вдохновить кого-то на перемены не удается". Цель у оппозиционных сил общая: избавиться от правящей партии, подчеркивает она. "Но ничего не получается, потому что у них разный взгляд на то, как это сделать".После ГуайдоСамопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо уйдет с поста спикера Национальной ассамблеи — пятого января депутаты назначат нового.Получается, что с 2021 года страна лишится и альтернативного президента, ведь именно в качестве председателя парламента Гуайдо признавали временным лидером более 50 стран. Но за двадцать один месяц он так и не объединил оппозицию, военные на его сторону тоже не перешли. Гуйадо оставит пост за две недели до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Новой администрации предстоит выработать иной подход к Венесуэле. Байден неоднократно называл Мадуро "просто-напросто диктатором". Однако, судя по всему, намерений переделать политический режим в стране "вручную" у него нет. В СМИ даже появлялась информация, что Байден попытается возобновить дипломатические контакты с членами ОПЕК — Венесуэлой и Ираном. Какие именно шаги новый глава Белого дома предпримет в венесуэльском направлении, пока сказать трудно, считают эксперты. "Трамп поддерживал Гуайдо. Байден, вероятно, займет более осторожную позицию", — полагает Збигнев Ивановский. По его мнению, можно ожидать нормализации отношений. Татьяна Русакова отмечает, что демократы, вероятно, помогут оппозиционным силам договориться. "При Трампе обстановка значительно ухудшилась. Новому лидеру все равно придется что-то решать", — говорит она. И подчеркивает, что дополнительные санкции только ухудшат и без того катастрофическое положение венесуэльцев. Как бы то ни было, президент США будет иметь дело с Николасом Мадуро, который явно укрепляет позиции — если не среди населения, то в структурах власти. После воскресных выборов под контролем его партии оказались все государственные институты — к судам, военным структурам, военизированным формированиям "коллективос" добавился законодательный орган. Збигнев Ивановский сравнивает сложившуюся ситуацию с перетягиванием каната: "Можно сказать, Мадуро немного подтянул на свою сторону, но это еще не значит, что оппозиция упала". Теперь противники Мадуро должны сомкнуть ряды и найти что-то общее, кроме неприязни к нему. Неясно только, как это сделать: одни вообще не идут на сотрудничество с властью, другие предпочитают бороться с Мадуро на его поле. В любом случае поспешно признанный Западом два года назад в качестве президента Хуан Гуайдо стремительно теряет политическое значение.

https://ria.ru/20190202/1550186417.html

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кровь и хаос на улицах Каракаса: попытка госпереворота в Венесуэле Улицы Каракаса захватила волна беспорядков. На фоне политического кризиса лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Избранный глава государства Николай Мадуро заявил о попытке госпереворота. 2020-12-08T08:00 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, дональд трамп, николас мадуро, опек, джо байден, венесуэла, сша