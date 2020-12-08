https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588284478.html
AstraZeneca опубликовала финальные данные испытаний вакцины от COVID-19
AstraZeneca опубликовала финальные данные испытаний вакцины от COVID-19
Оксфордский университет и AstraZeneca официально опубликовали окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:06
2020-12-08T19:06
2020-12-08T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
юар
бразилия
в мире
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордский университет и AstraZeneca официально опубликовали окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как сообщает университет, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca разработчики обнародовали 23 ноября. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Тогда исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.Разработчики подтвердили приведенную в конце ноября информацию. Согласно окончательным данным испытаний, "вакцина эффективна на 70,4% как минимум 14 дней после введения второй дозы"."Введение двух стандартных доз (вакцина двухкомпонентная) дает эффективность в 62,1%. Введение вначале сниженной дозы, а затем стандартной дозы дало эффективность в 90,0%. В провакцинированных группах не было госпитализаций и серьезных заболеваний", - говорится в заявлении.Испытания проводились на 23 тысячах добровольцах в Британии, Бразилии и Южной Африке. При этом только три из 175 жалоб участников были вероятно связаны с вакциной. Большая часть добровольцев была в возрасте 18-55 лет (87% в Британии и 90% в Бразилии), старше 56 лет были в среднем по странам 12% добровольцев."Исследователи также изучили возможность вакцины предотвращать бессимптомное течение заболевания... Формула применения вакцины в низкой дозировке перед введением второй полной дозы может давать такую защиту. Однако данное исследование находится на ранней стадии", - говорится в сообщении.Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно. Применение вакцины Pfizer уже началось в Британии, национальный регулятор рассматривает возможность сертификации в стране прививок от Moderna и AstraZeneca.Как ранее заявляла РИА Новости директор направления медико-биологических исследований международной экспертной компании IHS Markit Милена Измирлиева, вакцина может быть зарегистрирована и будет востребована в условиях пандемии, если ее эффективность превышает 50%.По словам ведущего разработчика препарата Оксфордского университета и AstraZeneca профессора Эндрю Полларда, более низкий процент эффективности их вакцины связан с методикой подсчета."Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься", - сказал Поллард ранее на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему другие разработчики заявляют о более высокой эффективности своих препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588160879.html
https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html
https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, юар, бразилия, в мире
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Оксфордский университет
и AstraZeneca
официально опубликовали окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как сообщает университет, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.
Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca разработчики обнародовали 23 ноября. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Тогда исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.
"Сегодня разработчики Оксфордского университета и AstraZeneca представили анализ данных третьей фазы клинических испытаний вакцины от SARS-CoV-2, проведенных с использованием двух режимов дозировки. Средняя эффективность вакцины составила 70,4%. Исследование опубликовано в издании Lancet", - говорится в сообщении.
Разработчики подтвердили приведенную в конце ноября информацию. Согласно окончательным данным испытаний, "вакцина эффективна на 70,4% как минимум 14 дней после введения второй дозы".
"Введение двух стандартных доз (вакцина двухкомпонентная) дает эффективность в 62,1%. Введение вначале сниженной дозы, а затем стандартной дозы дало эффективность в 90,0%. В провакцинированных группах не было госпитализаций и серьезных заболеваний", - говорится в заявлении.
Испытания проводились на 23 тысячах добровольцах в Британии
, Бразилии
и Южной Африке
. При этом только три из 175 жалоб участников были вероятно связаны с вакциной. Большая часть добровольцев была в возрасте 18-55 лет (87% в Британии и 90% в Бразилии), старше 56 лет были в среднем по странам 12% добровольцев.
"Исследователи также изучили возможность вакцины предотвращать бессимптомное течение заболевания... Формула применения вакцины в низкой дозировке перед введением второй полной дозы может давать такую защиту. Однако данное исследование находится на ранней стадии", - говорится в сообщении.
Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно. Применение вакцины Pfizer уже началось в Британии, национальный регулятор рассматривает возможность сертификации в стране прививок от Moderna и AstraZeneca.
Как ранее заявляла РИА Новости директор направления медико-биологических исследований международной экспертной компании IHS Markit
Милена Измирлиева, вакцина может быть зарегистрирована и будет востребована в условиях пандемии, если ее эффективность превышает 50%.
По словам ведущего разработчика препарата Оксфордского университета и AstraZeneca профессора Эндрю Полларда, более низкий процент эффективности их вакцины связан с методикой подсчета.
"Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься", - сказал Поллард ранее на брифинге, отвечая на вопрос о том, почему другие разработчики заявляют о более высокой эффективности своих препаратов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.