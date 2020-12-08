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Титов призвал власти Петербурга найти компромисс с рестораторами
Титов призвал власти Петербурга найти компромисс с рестораторами
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания "карты сопротивления" кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:24
2020-12-08T12:00
борис титов
александр беглов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания "карты сопротивления" кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти города найти компромисс с рестораторами.В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.По словам омбудсмена, перед лицом "экономической смерти" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться. "Власть Санкт-Петербурга может, конечно, ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля. А может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию. Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил Титов.
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борис титов, александр беглов, санкт-петербург, общество

Титов призвал власти Петербурга найти компромисс с рестораторами

11:24 08.12.2020 (обновлено: 12:00 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБолельщики в спорт-баре
Болельщики в спорт-баре - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания "карты сопротивления" кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти города найти компромисс с рестораторами.
В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.
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Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.
"Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается", - сказал Титов журналистам.
По словам омбудсмена, перед лицом "экономической смерти" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться. "Власть Санкт-Петербурга может, конечно, ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля. А может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию. Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил Титов.
 
Борис ТитовАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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