https://ria.ru/20201208/titov-1588167061.html

Титов призвал власти Петербурга найти компромисс с рестораторами

Титов призвал власти Петербурга найти компромисс с рестораторами

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания "карты сопротивления" кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:24

2020-12-08T11:24

2020-12-08T12:00

борис титов

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/28353/95/283539554_0:186:2895:1814_1920x0_80_0_0_4d18835f416ee7f9899228303f39a880.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания "карты сопротивления" кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти города найти компромисс с рестораторами.В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.По словам омбудсмена, перед лицом "экономической смерти" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться. "Власть Санкт-Петербурга может, конечно, ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля. А может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию. Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", - добавил Титов.

https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, александр беглов, санкт-петербург, общество